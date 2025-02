നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NH 402137 (KOTTAYAM) Cons Prize-Rs :8000/- NA 402137 NB 402137 NC 402137 ND 402137 NE 402137 NF 402137 NG 402137 NJ 402137 NK 402137 NL 402137 NM 402137

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NK 642230 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 109189 (THIRUR)

2) NB 662950 (MOOVATTUPUZHA)

3) NC 230242 (THRISSUR)

4) ND 292687 (GURUVAYOOR)

5) NE 147732 (PALAKKAD)

6) NF 334490 (CHITTUR)

7) NG 852645 (VADAKARA)

8) NH 879170 (ATTINGAL)

9) NJ 499028 (PUNALUR)

10) NK 232569 (THRISSUR)

11) NL 625365 (KOTTAYAM)

12) NM 716890 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0022 0113 1109 1403 1880

2066 2806 2841 4383 4946

5100 5901 5959 7343 8356

8782 9216 9406

5th Prize-Rs :1000/- 0011 0176 0246 0452 0551

1085 1142 1902 2028 2147

2213 2511 2541 2550 3996

4261 4390 5019 6175 6256

6345 6347 6590 6860 7038

7081 7107 8032 8225 8260

8892 9302 9540 9551 9588

9612

6th Prize-Rs :500/- 0127 0280 0303 0312 0333

0447 0565 0730 0847 0879

1095 1242 1897 1932 2004

2215 2225 2259 2369 2588

2691 2692 2751 3019 3064

3150 3285 3331 3546 3599

3660 3719 3774 3786 3917

3943 3947 4084 4325 4587

4707 5053 5167 5264 5352

5662 5797 5807 5815 6088

6308 6323 6328 6454 6585

6722 6808 7245 7250 7356

7393 7493 7599 7657 7679

7989 8084 8207 8442 8827

9187 9480 9547 9578 9591

9698 9809 9957 9975

7th Prize-Rs :100/- 0149 0171 0201 0283 0322

0408 0528 0610 0653 0971

1199 1246 1262 1315 1350

1383 1506 1528 1642 1882

1927 2123 2151 2167 2355

2368 2409 2488 2542 2705

2755 2822 2923 2924 3099

3209 3220 3225 3354 3411

3453 3513 3772 3844 3916

3959 4056 4068 4244 4517

4638 4825 4892 4928 5064

5147 5156 5206 5266 5382

5467 5486 5509 5557 5624

5879 5898 6006 6070 6174

6220 6293 6329 6453 6462

6488 6563 6732 6744 6784

6845 6980 6995 7020 7112

7203 7246 7265 7385 7451

7466 7476 7485 7782 7887

7908 7983 8132 8203 8241

8324 8325 8534 8637 8680

8699 8818 8865 9037 9153

9252 9288 9369 9417 9429

9462 9487 9602 9843 9847

9907 9967