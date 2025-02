കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KK 876484 (KOZHIKKODE)Cons Prize-Rs :8000/- KA 876484 KB 876484 KC 876484 KD 876484 KE 876484 KF 876484 KG 876484 KH 876484 KJ 876484 KL 876484

KM 876484

2nd Prize Rs :500000/- 1) KE 869353 (PAYYANUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 542514 (ERNAKULAM)

2) KB 725480 (IDUKKI)

3) KC 635890 (WAYANADU)

4) KD 988793 (MANANTHAVADY)

5) KE 291751 (CHITTUR)

6) KF 280247 (PATTAMBI)

7) KG 655512 (GURUVAYOOR)

8) KH 680774 (THRISSUR)

9) KJ 936810 (CHERTHALA)

10) KK 826800 (PALAKKAD)

11) KL 162778 (PATHANAMTHITTA)

12) KM 264924 (KOZHIKKODE)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0232 1638 1895 2168 2954

2962 3097 3733 4056 4901

5820 6319 7014 7089 7114

7659 8312 9320

5th Prize-Rs :2000/-

1470 2872 4223 4920 6498

6607 6849 7806 9250 9369

6th Prize-Rs :1000/- 0340 0365 3130 3625 3833

3907 3928 4180 4676 5889

6331 9671 9814 9838

7th Prize-Rs :500/- 0175 0273 0347 0473 0498

0937 1011 1214 1415 1486

1588 1590 1762 1773 1836

1864 2124 2335 2353 2399

2628 2948 3035 3201 3239

3392 3876 3894 4129 4298

4850 4874 4961 4994 5409

5565 5592 5607 5614 5674

5738 5883 6121 6139 6293

6311 6322 6344 6382 6540

6571 6604 6860 6891 7031

7100 7322 7595 7606 7642

8399 8457 8523 8541 8632

8945 9022 9097 9155 9167

9225 9237 9358 9492 9514

9528 9710 9724 9837 9893

8th Prize-Rs :100/-

0447 0643 0648 0770 0928

1049 1122 1212 1303 1443

1466 1487 1555 1603 1755

1785 1957 2059 2136 2226

2242 2253 2255 2283 2296

2376 2553 2606 2785 2802

2866 2928 3012 3318 3451

3510 3632 3710 3811 4004

4025 4137 4232 4365 4413

4466 4485 4520 4697 4813

4824 4911 4921 4945 4990

5128 5158 5176 5192 5220

5236 5248 5273 5278 5421

5435 5473 5564 5635 5700

5708 5868 5918 5974 6065

6157 6194 6252 6269 6464

6546 6636 6816 6980 6987

7044 7055 7187 7202 7206

7618 7628 7675 7773 7790

7937 7998 8072 8247 8357

8393 8500 8542 8571 8671

8730 8758 8832 8836 9054

9056 9090 9119 9158 9211

9222 9423 9454 9536 9635

9644 9751 9943 9960