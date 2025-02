അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AY 323600 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 323600 AO 323600 AP 323600 AR 323600 AS 323600

AT 323600 AU 323600 AV 323600 AW 323600 AX 323600

AZ 323600

2nd Prize Rs :500000/-

1) AX 143237 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 277183 (THIRUR)

2) AO 701488 (ERNAKULAM)

3) AP 827138 (PALAKKAD)

4) AR 382668 (KOTTAYAM)

5) AS 700014 (ERNAKULAM)

6) AT 866845 (THIRUR)

7) AU 662499 (CHERTHALA)

8) AV 274323 (MANANTHAVADY)

9) AW 393441 (KANNUR)

10) AX 794760 (IDUKKI)

11) AY 761488 (KAYAMKULAM)

12) AZ 661855 (CHERTHALA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0144 0528 0566 0635 2118

2138 2282 2968 3368 4564

6397 6495 7475 8056 8060

8523 9225 9236

5th Prize-Rs :2000/-

1977 3820 4140 5124 5860

7591 7919

6th Prize-Rs :1000/-

0006 0583 1097 1379 1677

2592 3074 3119 3295 3477

4434 4862 5032 5218 5560

5772 5788 6179 6210 6968

7120 7552 7967 8069 8522

8648

7th Prize-Rs :500/-

0117 0228 0649 1284 1497

1516 1882 1892 2328 2738

2995 3249 3419 3672 3720

3920 3978 4197 4238 4362

4602 4637 4817 4859 5013

5037 5134 5328 5520 5575

5585 5625 5647 5654 5875

5917 6030 6211 6225 6261

6591 6650 6804 6841 6904

6967 7004 7126 7130 7320

7371 7390 7526 7701 7801

7958 8087 8192 8290 8429

8477 8732 8982 9034 9058

9358 9422 9442 9528 9536

9585 9642

8th Prize-Rs :100/-

0100 0182 0500 0552 0569

0585 0768 0793 0869 0946

1186 1225 1240 1328 1401

1407 1512 1599 1637 1657

1794 1933 1971 2099 2108

2146 2158 2252 2266 2273

2516 2563 2595 2839 2863

2984 3008 3053 3058 3241

3753 3929 3958 3991 3998

4002 4012 4057 4127 4257

4421 4425 4428 4714 4756

4858 4863 4895 4961 5007

5132 5174 5221 5236 5370

5527 5609 5616 5846 5847

5857 5871 5909 5954 5962

6012 6021 6184 6235 6257

6267 6424 6468 6471 6522

6656 6669 6851 7119 7221

7348 7402 7432 7492 7515

7524 7615 7657 7661 7680

8012 8047 8120 8126 8282

8297 8383 8398 8474 8715

8772 8907 8999 9039 9311

9326 9484 9593 9717 9855

9915 9958 9976