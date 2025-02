സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SU 838612 (PATHANAMTHITTA)

Cons Prize-Rs :8000/-

SN 838612 SO 838612 SP 838612 SR 838612 SS 838612

ST 838612 SV 838612 SW 838612 SX 838612 SY 838612

SZ 838612

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SW 891940 (KARUNAGAPALLY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0416 0948 1127 2243 3497

4067 4855 5392 5844 5887

5973 6365 7125 7193 7252

8959 9072 9425

4th Prize-Rs :2000/-

2293 2851 2909 3704 4019

5044 5099 7213 8261 9870

5th Prize-Rs :1000/-

0017 0161 0788 1973 3105

3598 3609 3744 4163 4811

5414 6047 6576 6834 7375

7700 7936 8593 8804 9156

6th Prize-Rs :500/-

0077 0145 0321 0345 0373

0780 0970 1060 1087 1332

1334 1396 1624 1950 1984

1990 2392 2946 3683 3871

4303 4506 4784 4973 5036

5485 5701 5922 5924 6046

6063 6086 6120 6217 6224

6246 6289 6414 6768 6839

7649 7811 8019 8029 8346

8808 8830 9197 9319 9608

9855 9906

7th Prize-Rs :200/-

0356 0516 0572 1053 1209

1482 1612 2153 2345 2897

2938 3113 3118 3150 3252

3505 3542 3574 3616 3823

3845 4116 4295 4442 4565

5125 5228 5262 5304 5960

6250 6327 6694 6825 6870

6878 7044 7256 8004 8265

8456 8577 8749 9063 9620

8th Prize-Rs :100/-

0060 0090 0236 0407 0418

0493 0494 0523 0524 0805

0838 0855 0929 1102 1189

1254 1386 1417 1526 1771

2035 2048 2084 2207 2279

2280 2308 2337 2674 2763

2858 2924 2937 3078 3167

3199 3304 3337 3345 3476

3509 3550 3660 3708 3730

3859 3888 3892 3893 3985

4150 4184 4258 4355 4362

4630 4806 5010 5158 5181

5226 5245 5376 5491 5494

5532 5536 5555 5578 5583

5807 5818 5847 5852 5899

5996 6026 6068 6094 6158

6274 6333 6335 6508 6525

6624 6693 6798 6882 6922

6945 7014 7030 7137 7147

7191 7267 7356 7402 7433

7459 7501 7549 7768 7842

7867 8015 8111 8138 8180

8339 8419 8526 8552 8637

8822 8857 8944 8954 8979

9103 9184 9190 9268 9474

9498