ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-128th DRAW held on:- 12/02/2025,3:00 PM, AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/-

1) FS 456282 (PUNALUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

FN 456282 FO 456282 FP 456282 FR 456282 FT 456282

FU 456282 FV 456282 FW 456282 FX 456282 FY 456282

FZ 456282

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FS 597767 (PATHANAMTHITTA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0184 0335 0396 0525 1292

1560 1984 2035 2254 2440

2754 3981 5563 6245 7059

7283 7347 7502 7693 7748

8313 9218 9917

4th Prize-Rs :2000/-

0054 2424 3279 3590 4092

4462 6845 7113 7290 8484

8618 9033

5th Prize-Rs :1000/-

0162 0785 1027 2024 2132

2435 3178 3787 4225 4671

4850 6271 6386 6393 6976

7416 7658 8103 8207 8358

8414 8973 9024 9727

6th Prize-Rs :500/-

0048 0102 0126 0166 0224

1086 1277 1347 1404 1410

1548 1842 1880 2110 2193

2219 2478 2772 2877 2929

3101 3281 3341 3526 3809

3859 4013 4060 4118 4209

4220 4379 4448 4532 4784

5074 5137 5280 5410 5467

5620 5729 5822 5876 5885

6061 6179 6180 6188 6253

6391 6430 6447 6499 6566

6831 6907 7006 7017 7033

7065 7079 7201 7255 7298

7613 7625 7712 7802 7943

7947 8137 8149 8177 8291

8357 8440 8523 8544 8766

8913 8928 8939 8969 9005

9190 9226 9268 9274 9337

9366 9506 9531 9534 9925

9948

7th Prize-Rs :100/-

0052 0296 0450 0528 0566

0777 0800 0860 1170 1219

1382 1432 1718 1723 1760

1870 1917 2054 2095 2115

2156 2210 2218 2321 2379

2523 2639 2673 2812 3091

3121 3154 3189 3192 3306

3312 3400 3443 3560 3610

3641 3722 3742 3796 3799

3819 3845 3892 3953 3998

4047 4049 4051 4063 4131

4242 4252 4367 4418 4555

4561 4756 4839 5245 5251

5260 5418 5470 5508 5547

5569 5610 5626 5789 5874

5884 6012 6016 6101 6155

6335 6342 6353 6405 6513

6669 6979 7038 7222 7227

7240 7267 7320 7338 7383

7466 7480 7499 7565 7756

7857 7953 7972 8048 8049

8130 8212 8224 8295 8321

8346 8548 8562 8768 8947

9072 9079 9099 9118 9171

9174 9369 9428 9536 9683

9709

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.