നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NS 475398 (THRISSUR)Cons Prize-Rs :8000/- NN 475398 NO 475398 NP 475398 NR 475398 NT 475398 NU 475398 NV 475398 NW 475398 NX 475398 NY 475398 NZ 475398

ADVERTISEMENT

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NZ 269818 (IRINJALAKUDA)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NN 263620 (PALAKKAD)

2) NO 472953 (GURUVAYOOR)

3) NP 919766 (KOTTAYAM)

ADVERTISEMENT

4) NR 214553 (KOLLAM)

5) NS 557260 (KOTTAYAM)

6) NT 625995 (ALAPPUZHA)

7) NU 155818 (THRISSUR)

ADVERTISEMENT

8) NV 827346 (WAYANADU)

9) NW 768242 (PATHANAMTHITTA)

10) NX 817888 (ERNAKULAM)

11) NY 626659 (THRISSUR)

12) NZ 368032 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0521 2025 2232 2920 3028

3227 3374 4119 4347 4511

4652 5141 5503 6307 7907

7917 8525 9647

5th Prize-Rs :1000/- 0137 0197 0655 1122 1344

1440 1446 1959 2500 2680

2921 2978 2999 3138 3233

3312 3348 3353 3614 3862

3957 4165 4452 4874 4969

5027 5345 5447 5459 5902

6519 6698 6847 7527 7737

7742

6th Prize-Rs :500/- 0201 0321 0332 0380 0508

0671 0749 1017 1079 1268

1348 1382 1563 1575 1764

1952 2107 2410 2469 2699

2828 2873 3190 3199 3231

3268 3307 3393 3400 3434

3442 3705 3885 4117 4238

4664 4683 4711 4761 4799

5047 5080 5222 5246 5516

5521 5537 5591 5696 6034

6108 6594 6722 6912 7004

7047 7068 7165 7332 7395

7577 7589 7602 7861 7953

8400 8495 8505 8592 8803

8920 9033 9075 9140 9306

9478 9608 9893 9920

7th Prize-Rs :100/- 0056 0130 0133 0335 0626

0658 0707 0803 0840 0876

0878 0916 0986 1174 1186

1195 1298 1471 1497 1718

1842 2188 2321 2381 2485

2539 2679 2775 2866 2895

2970 3010 3122 3151 3229

3391 3444 3511 3537 3576

3745 3774 3784 3799 4028

4154 4179 4257 4269 4326

4427 4439 4589 4678 4690

4793 4806 4937 5161 5173

5198 5267 5272 5309 5346

5647 5660 5958 5984 6053

6153 6220 6238 6431 6438

6462 6463 6507 6833 6857

6956 6989 6992 7089 7276

7340 7344 7362 7447 7557

7567 7704 7786 7803 7848

7923 8182 8306 8325 8388

8485 8518 8558 8723 8725

8834 8836 8844 8879 8898

8905 8944 8991 9045 9137

9522 9597 9695 9728 9801

9815 9952.