കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KR 694997 (ERNAKULAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 694997 KO 694997 KP 694997 KS 694997 KT 694997

KU 694997 KV 694997 KW 694997 KX 694997 KY 694997

KZ 694997

2nd Prize Rs :500000/-

1) KP 630177 (MALAPPURAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 830127 (PUNALUR)

2) KO 894704 (KOZHIKKODE)

3) KP 127982 (IRINJALAKUDA)

4) KR 529169 (NEYYATTINKARA)

5) KS 865465 (MALAPPURAM)

6) KT 655052 (CHITTUR)

7) KU 390448 (PALAKKAD)

8) KV 850855 (KARUNAGAPALLY)

9) KW 734236 (GURUVAYOOR)

10) KX 280100 (CHITTUR)

11) KY 781327 (KOTTAYAM)

12) KZ 668305 (ADIMALY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0668 0751 1749 2632 2696

3232 3421 3760 3888 3967

4478 5723 5969 6354 6441

7175 8188 9388

5th Prize-Rs :2000/-

0735 1347 1456 6284 6709

6930 7088 7554 9082 9695

6th Prize-Rs :1000/-

0221 0345 0868 1127 3068

3870 3936 4381 4541 4696

7090 7225 7302 7708

7th Prize-Rs :500/-

0124 0247 0476 0577 0633

1235 1376 1378 1431 1440

1450 1485 1706 2109 2239

2342 2552 2722 2812 2860

2919 3076 3175 3412 3618

3833 3851 3911 3926 3933

4061 4063 4131 4148 4526

4672 4676 5009 5063 5234

5318 5450 5772 5883 6168

6264 6289 6294 6347 6362

6488 6669 6844 6880 7173

7189 7387 7489 7571 7680

7690 7848 7930 7934 7987

8006 8047 8370 8498 8823

8856 9158 9235 9298 9654

9771 9917 9932 9954 9993

8th Prize-Rs :100/-

0021 0036 0051 0083 0129

0164 0168 0193 0226 0337

0362 0483 0524 0678 0723

0759 0823 0880 0899 0933

0966 0971 1062 1217 1597

1771 1841 2058 2170 2173

2202 2282 2288 2289 2290

2298 2311 2588 2716 2780

2905 3196 3224 3324 3420

3600 3609 3856 3899 3904

3910 3961 3975 4057 4164

4204 4232 4236 4316 4353

4523 4642 4668 4671 4686

4881 5007 5081 5107 5187

5195 5277 5285 5378 5529

5807 5974 6157 6260 6341

6426 6427 6447 6607 6763

6766 6805 6925 6993 7002

7147 7177 7179 7293 7328

7333 7457 7502 7524 7590

7623 7636 7788 7813 7853

7867 7959 7977 8150 8155

8269 8322 8324 8345 8409

8796 8846 8857 8932 9087

9151 9546 9759 9808