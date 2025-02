അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AB 401876 (KOZHIKKODE)

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 401876 AC 401876 AD 401876 AE 401876 AF 401876

AG 401876 AH 401876 AJ 401876 AK 401876 AL 401876

AM 401876

2nd Prize Rs :500000/-

1) AA 503434 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 633475 (PATHANAMTHITTA)

2) AB 453977 (GURUVAYOOR)

3) AC 824416 (KOTTAYAM)

4) AD 458902 (ATTINGAL)

5) AE 230324 (THRISSUR)

6) AF 835899 (KANNUR)

7) AG 625800 (ERNAKULAM)

8) AH 837116 (CHITTUR)

9) AJ 259767 (KOLLAM)

10) AK 674395 (KAYAMKULAM)

11) AL 522547 (MOOVATTUPUZHA)

12) AM 669395 (THAMARASSERY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0135 0417 0543 0790 2880

3333 3344 4552 5006 5359

6684 6943 7673 7961 8084

8991 9597 9736

5th Prize-Rs :2000/-

1596 1850 2424 2762 4863

7236 7930

6th Prize-Rs :1000/-

0246 0412 0824 1021 1123

1270 2366 2390 2845 2872

3117 4075 4421 5004 5124

5579 5798 6214 7150 7259

7776 7787 8878 9062 9499

9640

7th Prize-Rs :500/-

0139 0210 0262 0332 0547

0653 0678 0800 0820 0828

0848 0878 0975 1023 1087

1260 1732 2021 2231 2289

3004 3012 3155 3212 3238

3314 3323 3331 3368 3378

3568 3597 3729 3994 4089

4353 4416 4576 4870 4938

4975 5101 5271 5287 5393

5504 5546 5649 5697 5707

5869 5876 5889 6362 6418

6580 6870 7168 7527 7550

7635 7983 8355 8509 8845

9132 9226 9260 9402 9508

9517 9996

8th Prize-Rs :100/-

0002 0244 0264 0364 0431

0490 0619 0632 0755 0809

0818 0909 0969 1112 1251

1314 1347 1399 1461 1472

1549 1762 1817 1844 2114

2234 2458 2652 2755 2911

2914 3029 3031 3139 3204

3211 3334 3394 3430 3559

3569 3583 3651 3819 3822

3859 3977 3982 4017 4174

4410 4430 4443 4469 4489

4652 4666 4694 4713 4896

5014 5251 5327 5422 5436

5679 5699 5767 5787 5878

5940 6011 6034 6130 6170

6175 6195 6392 6471 6640

6711 6750 6835 6862 7066

7121 7127 7167 7183 7203

7377 7470 7478 7524 7669

7840 7928 7934 7956 7957

7986 8056 8131 8168 8321

8329 8358 8368 8435 8517

8600 8644 8694 8719 8723

8943 8973 9077 9149 9179

9236 9287 9480