കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PV 665237 (ATTINGAL)| Cons Prize-Rs :8000/- PN 665237 PO 665237 PP 665237 PR 665237 PS 665237|

PT 665237 PU 665237 PW 665237 PX 665237 PY 665237 PZ 665237

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PW 439830 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PN 845730 (KAYAMKULAM)

2) PO 151633 (PALAKKAD)

3) PP 231084 (KOTTAYAM)

4) PR 628290 (ALAPPUZHA)

5) PS 744759 (PAYYANUR)

6) PT 288600 (ADOOR)

7) PU 791239 (THRISSUR)

8) PV 766450 (CHITTUR)

9) PW 183407 (ERNAKULAM)

10) PX 624870 (ERNAKULAM)

11) PY 194558 (KANNUR)

12) PZ 242872 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0047 0456 2679 2863 3064

3173 5128 5707 5789 5827

7526 8345 8393 8563 8749

8755 9003 9731

5th Prize-Rs :1000/-

0172 0318 0351 1051 1139

1594 1616 1831 2461 3110

3135 3214 3599 4227 4439

4544 4603 4712 4750 5217

5615 5842 5957 6171 6568

6599 7344 7560 7993 8032

8260 8933 9476 9957

6th Prize-Rs :500/-

0130 0218 0538 0659 0673

0712 0772 0873 1103 1160

1186 1439 1527 1528 1717

1853 2008 2347 2364 2622

2771 2853 2997 3085 3276

3304 3387 3480 3656 3893

3934 4104 4274 4437 4482

4626 4977 5002 5027 5121

5402 5557 5620 5685 5775

5897 5906 5929 5988 6380

6407 6753 6826 6881 6939

6940 6985 7147 7345 7425

7506 7659 7836 8104 8151

8180 8388 8598 8663 8827

9058 9376 9424 9448 9614

9647 9656 9666 9719 9833

7th Prize-Rs :100/-

0022 0113 0149 0166 0258

0285 0492 0661 0951 1032

1107 1177 1198 1380 1474

1524 1623 2066 2189 2206

2294 2336 2345 2696 2724

2820 2965 3020 3175 3245

3260 3302 3331 3342 3382

3865 3917 3991 4058 4161

4271 4273 4320 4366 4419

4464 4469 4528 4557 4559

4593 4599 4607 4674 4786

4820 4830 4916 5076 5272

5299 5301 5361 5389 5415

5438 5451 5579 5607 5796

5809 5912 5921 5968 5970

5994 6116 6118 6198 6217

6255 6262 6415 6437 6458

6574 6794 6872 6896 6945

7021 7090 7179 7190 7242

7256 7269 7287 7387 7629

7861 7865 7995 8206 8230

8343 8411 8418 8426 8610

8611 8767 8819 8842 8849

8977 9012 9314 9330 9394

9501 9511 9552 9574 9893

9956.