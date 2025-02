നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-420th DRAW held on:- 21/02/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) NA 286610 (ADOOR)

Cons Prize-Rs :8000/- NB 286610 NC 286610 ND 286610NE 286610NF 286610 NG 286610 NH 286610NJ 286610 NK 286610NL 286610 NM 286610

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NE 548543 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 244503 (KANNUR) 2) NB 367382 (KOTTAYAM) 3) NC 374579 (ERNAKULAM) 4) ND 487328 (GURUVAYOOR) 5) NE 375730 (ERNAKULAM) 6) NF 789725 (THIRUVANANTHAPURAM) 7) NG 827232 (KASARAGOD) 8) NH 505870 (KAYAMKULAM) 9) NJ 554193 (PATTAMBI) 10) NK 892500 (PAYYANUR) 11) NL 390333 (THRISSUR) 12) NM 674550 (MANANTHAVADY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0219 0493 0794 0873 1665 1750 2009 2180 2776 3158 4393 5475 6850 7029 7061 8121 8130 9967

5th Prize-Rs :1000/- 0146 0267 0521 1012 1062 1136 2185 2498 3197 3222 3301 3330 3369 3409 3591 3648 4222 4570 4876 4902 4920 4940 4976 5094 5190 5660 5852 6269 6481 6560 6622 8240 8417 8985 9201 9619

6th Prize-Rs :500/- 0104 0596 0677 0695 1001 1087 1186 1556 1567 1740 1813 1922 1970 2057 2200 2229 2373 2566 2712 2854 2913 3019 3133 3143 3155 3236 3342 3396 3767 3912 4160 4174 4187 4478 4569 4689 4690 4917 5221 5248 5412 5495 5540 5597 5661 5771 6353 6441 6451 6812 6854 7235 7302 7384 7407 7423 7611 7701 7815 8266 8333 8605 8722 8770 8798 8868 9173 9180 9278 9312 9316 9397 9409 9491 9572 9751 9862 9924 9976

7th Prize-Rs :100/- 0045 0233 0283 0343 0413 0441 0543 0590 0644 0698 0773 0973 1094 1104 1878 2073 2120 2148 2308 2321 2334 2370 2484 2577 2605 2687 2716 2780 2829 3010 3108 3116 3179 3394 3457 3569 3670 3680 3697 3783 3819 3978 3980 4216 4237 4462 4507 4560 4644 4651 4710 4731 4933 4945 4975 5033 5151 5261 5293 5300 5361 5559 5587 5653 6075 6105 6146 6277 6405 6471 6513 6573 6613 6648 6712 6797 6870 6873 6948 7056 7068 7089 7154 7189 7216 7221 7277 7319 7386 7434 7453 7578 7637 7682 7706 7808 7924 7946 7969 8001 8011 8039 8136 8137 8191 8193 8259 8292 8378 8488 8538 8847 8852 9067 9069 9241 9419 9731 9791 9843 9875 9913

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.