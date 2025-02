കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KJ 945869 (MANANTHAVADY)

Cons Prize-Rs :8000/- KA 945869 KB 945869 KC 945869 KD 945869 KE 945869 KF 945869 KG 945869 KH 945869 KK 945869 KL 945869 KM 945869

2nd Prize Rs :500000/- 1) KL 570451 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 945931 (MANANTHAVADY)

2) KB 731932 (IDUKKI)

3) KC 161526 (MALAPPURAM)

4) KD 844589 (ADIMALY)

5) KE 908087 (MOOVATTUPUZHA)

6) KF 423085 (KOTTAYAM)

7) KG 620491 (WAYANADU)

8) KH 517901 (MOOVATTUPUZHA)

9) KJ 575100 (WAYANADU)

10) KK 521597 (PATTAMBI)

11) KL 114748 (NEYYATTINKARA)

12) KM 405741 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0237 0252 0441 1493 2343

3678 4116 4462 4564 4752

5212 5699 6016 6137 7979

8166 8348 9136

5th Prize-Rs :2000/-

0394 1326 1362 1729 2195

2539 3136 3765 3966 5208

6th Prize-Rs :1000/-

0126 0585 0874 1440 2073

3755 4158 4176 4311 6968

7224 8197 8448 9911

7th Prize-Rs :500/-

0086 0109 0563 0639 0666

0743 0849 0927 1075 1257

1339 1527 1572 1600 1660

1858 1859 1876 1913 1923

1958 2024 2095 2286 2332

2394 2464 2471 2536 2567

2894 3051 3091 3211 3563

3597 3797 4105 4247 4297

4655 4748 4813 4852 4899

5042 5098 5590 5591 5936

5951 6279 6351 6431 6511

6552 6778 6830 6983 6996

7113 7148 7295 7542 7546

7563 7642 7685 8081 8293

8369 8426 8740 8742 8845

9219 9250 9291 9420 9834

8th Prize-Rs :100/-

0028 0188 0314 0315 0533

0570 0611 0722 0846 0848

1004 1011 1233 1268 1433

1545 1650 1702 1834 1842

1868 1881 2065 2146 2218

2264 2461 2727 2814 2992

3081 3088 3115 3158 3168

3175 3187 3191 3215 3283

3318 3415 3561 3614 3627

3643 3746 3764 3846 3969

3998 4072 4103 4539 4601

4651 4676 5062 5191 5299

5477 5556 5559 5626 5642

5796 5878 5894 6100 6106

6161 6268 6273 6296 6332

6348 6390 6409 6456 6515

6624 6706 6788 6811 6906

6927 7032 7056 7187 7204

7409 7421 7511 7540 7550

7552 7772 7862 7885 7963

7989 8094 8187 8262 8358

8374 8379 8395 8625 8704

8730 8777 9143 9242 9294

9404 9474 9520 9674 9756

9765 9927 9981 9982