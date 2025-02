അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AP 300562 (KOTTAYAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 300562 AO 300562 AR 300562 AS 300562 AT 300562

AU 300562 AV 300562 AW 300562 AX 300562 AY 300562

AZ 300562

2nd Prize Rs :500000/-

1) AY 466129 (KOLLAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 549474 (THRISSUR)

2) AO 897075 (ATTINGAL)

3) AP 639803 (ERNAKULAM)

4) AR 177804 (THRISSUR)

5) AS 857385 (VAIKKOM)

6) AT 373009 (KOLLAM)

7) AU 370129 (THIRUVANANTHAPURAM)

8) AV 568926 (KOZHIKKODE)

9) AW 845079 (PUNALUR)

10) AX 882825 (THIRUR)

11) AY 791178 (ERNAKULAM)

12) AZ 142872 (KATTAPPANA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0277 0654 1228 1512 2091

2340 2660 3242 3635 3695

6535 6906 7879 8065 8607

8795 8871 8979

5th Prize-Rs :2000/-

0643 2540 3064 3208 7574

8805 8963

6th Prize-Rs :1000/-

0102 0377 0650 1319 1681

1927 2059 2640 2659 3283

4041 4694 4784 4844 5120

5453 5819 6354 6839 7048

7518 8173 8957 9276 9472

9996

7th Prize-Rs :500/-

0025 0059 0296 0306 0379

0520 0728 0838 1188 1227

1399 2003 2008 2040 2380

2522 2562 2685 2856 2947

3282 3296 3473 3584 3791

3911 4038 4469 4563 4864

4877 4914 4946 5206 5218

5303 5343 5528 5538 5560

5716 5834 6054 6292 6345

6497 6510 6680 6914 7487

7634 7727 7878 7912 7980

7994 8258 8453 8454 8460

8462 8704 8715 8769 8889

9010 9438 9442 9534 9772

9847 9958

8th Prize-Rs :100/-

0005 0018 0086 0202 0213

0293 0332 0413 0473 0525

0560 0779 0823 0896 0967

0983 1167 1247 1274 1349

1368 1599 1602 1608 1629

1679 1692 1914 2066 2199

2286 2327 2393 2397 2398

2624 2626 2647 2696 2950

3022 3094 3322 3381 3556

3805 3833 4017 4048 4192

4248 4283 4339 4343 4381

4385 4386 4401 4448 4452

4533 4628 4655 4657 4747

4829 5275 5326 5329 5380

5383 5592 5604 5658 5682

5837 5897 5969 6010 6026

6124 6412 6469 6481 6509

6571 6572 6762 6910 7070

7082 7124 7318 7399 7504

7534 7551 7595 7612 7631

7818 7907 8041 8049 8068

8243 8293 8308 8584 9040

9079 9136 9226 9454 9473

9536 9586 9590 9682 9727

9768 9774 9799