വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WB 224496 (PALAKKAD)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

WA 224496 WC 224496 WD 224496 WE 224496 WF 224496

WG 224496 WH 224496 WJ 224496 WK 224496 WL 224496

WM 224496

2nd Prize Rs :500000/-

1) WG 957262 (MALAPPURAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) WA 173134 (KOLLAM)

2) WB 952521 (CHITTUR)

3) WC 276352 (ATTINGAL)

4) WD 630429 (PAYYANUR)

5) WE 100952 (KOTTAYAM)

6) WF 438045 (KANNUR)

7) WG 883740 (ERNAKULAM)

8) WH 124242 (KATTAPPANA)

9) WJ 410655 (PALAKKAD)

10) WK 837714 (KOTTAYAM)

11) WL 126077 (PUNALUR)

12) WM 944406 (IRINJALAKUDA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0254 0535 1635 1717 1765

2607 2698 2709 5171 6122

6639 7084 7147 7478 8260

8369 8782 8841

5th Prize-Rs :2000/-

0231 1323 2196 3306 6200

6761 6934 7426 8424 8430

6th Prize-Rs :1000/-

0375 0442 1143 2427 3010

3018 3491 3724 4837 7003

7906 8584 8775 9477

7th Prize-Rs :500/-

0012 0093 0321 0546 0566

0875 1024 1054 1284 1478

1630 1750 1876 1882 2098

2106 2375 2575 2596 2599

2658 2664 2713 2772 2864

2935 3126 3185 3348 3364

3464 3613 3621 3702 3734

3958 4057 4237 4329 4354

4385 4421 4569 4601 4620

4627 4779 4889 4924 4965

5078 5392 5798 6022 6025

6071 6089 6209 6304 6500

6964 7091 7324 7364 7413

7571 7621 7759 7907 7957

7992 8056 8086 8251 8951

8985 9161 9383 9397 9401

9666 9691

8th Prize-Rs :100/-

0017 0054 0100 0118 0161

0187 0214 0289 0389 0424

0539 0590 0770 0783 0805

1070 1148 1227 1289 1378

1388 1424 1495 1505 1516

1529 1562 1802 1818 1860

1899 1929 2004 2111 2136

2161 2214 2463 2498 2705

2714 2776 2790 2791 2793

2803 2891 2911 2952 3001

3139 3143 3211 3284 3385

3391 3478 3485 3519 3551

3634 3771 3814 3955 4098

4113 4535 4774 4995 5079

5080 5137 5191 5222 5276

5540 5581 5726 5745 5771

5867 5897 6079 6107 6337

6380 6412 6479 6951 6974

7005 7008 7016 7078 7149

7155 7158 7320 7371 7399

7517 7610 7731 7839 7916

7942 7956 8028 8444 8452

8500 8534 8581 8655 8669

8804 8849 8934 8964 8992

9178 9548 9572 9760 9773

9918