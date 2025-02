സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-456th DRAW held on:- 25/02/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) SV 479575 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/- SN 479575SO 479575SP 479575 SR 479575SS 479575 ST 479575 SU 479575SW 479575SX 479575SY 479575 SZ 479575

2nd Prize Rs :1000000/- 1) ST 514262 (THIRUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0348 0808 1230 1318 1349 2669 2782 3677 4254 4343 4346 4607 5206 6700 8497 8959 9658 9766

4th Prize-Rs :2000/- 1529 3063 3142 5736 6471 7108 7205 8242 8686 9070

5th Prize-Rs :1000/- 2469 3071 4109 4358 4489 5039 5307 5956 6112 6114 6177 6308 6440 7802 8177 8518 8949 8958 9440 9884

6th Prize-Rs :500/- 0046 0057 0158 0205 1139 1350 1358 1471 1573 1710 1740 1947 2106 2166 2605 2639 2877 2893 2988 3187 3225 3237 3274 3347 3882 4374 4400 4577 4918 5296 5426 5451 5561 5574 5784 5911 6161 6170 6332 6498 7439 7546 7820 7969 8312 8339 8425 8601 8749 8996 9788 9887

7th Prize-Rs :200/- 0255 0280 0312 0459 0722 0954 1051 1221 1352 1393 1398 1473 1493 1512 1559 1875 2071 2178 2704 3003 3189 4251 4415 5390 5407 5515 6019 6053 6178 6410 6415 7132 7364 7651 7744 7853 7996 8200 8698 8757 8823 8910 9049 9481 9965

8th Prize-Rs :100/- 0070 0071 0284 0414 0615 0696 0729 0790 0864 0887 1089 1116 1119 1304 1366 1369 1390 1447 1454 1623 1687 1754 1768 1787 1800 1825 1939 1979 1988 2041 2047 2123 2220 2241 2381 2615 2833 2962 3054 3081 3113 3116 3297 3424 3442 3569 3821 3986 4003 4026 4029 4091 4111 4220 4323 4347 4497 4540 4542 4604 4618 4696 4711 4821 4861 4867 4882 5176 5178 5182 5231 5315 5331 5413 5415 5499 5554 5748 6041 6128 6208 6281 6337 6429 6452 6483 6556 6711 6782 6926 6939 7073 7092 7101 7286 7298 7327 7463 7599 7678 7727 7729 7942 7945 7974 7994 8122 8273 8275 8471 8517 8546 8552 8694 8859 8909 8943 8944 8979 9137 9489 9572 9609 9790 9889 9892

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.