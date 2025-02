ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-130th DRAW held on:- 26/02/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) FS 400431 (ALAPPUZHA)

Cons Prize-Rs :8000/- FN 400431FO 400431FP 400431 FR 400431FT 400431 FU 400431FV 400431FW 400431FX 400431FY 400431 FZ 400431

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FY 875591 (ADIMALY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0255 0338 0549 0569 2922 4302 4641 5487 5549 5896 6179 6321 6763 6769 7048 7858 7874 7900 8083 8641 9022 9141 9239

4th Prize-Rs :2000/- 0463 4673 5374 5419 5512 5624 5691 6107 8135 8142 8729 9274

5th Prize-Rs :1000/- 0120 0132 0689 0744 0922 0968 2610 3136 3832 3992 4068 5067 5810 6638 6829 7689 7879 8101 8584 8631 8655 8701 9851 9972

6th Prize-Rs :500/- 0089 0102 0185 0195 0305 0400 0402 0575 0582 0617 0660 0832 0875 0926 0952 0979 1003 1132 1208 1216 1412 1426 1436 1497 1522 1807 1818 1825 1849 1856 1969 2212 2370 2465 2511 2793 2877 2912 2936 3091 3231 3307 3654 3677 3793 3924 4049 4299 4521 4688 4757 5106 5285 5415 5623 5631 5635 5651 5654 5663 5761 5917 5970 6272 6525 6696 6881 6964 6977 7233 7394 7400 7430 7508 7541 7657 7917 8195 8259 8270 8392 8455 8512 8520 8530 8727 8767 8788 8876 8885 8996 9134 9332 9385 9422 9794

7th Prize-Rs :100/- 0052 0262 0269 0543 0552 0661 0699 0888 0921 1018 1025 1033 1085 1229 1387 1483 1499 1533 1632 1633 1673 1834 1843 1867 1920 2066 2137 2204 2270 2358 2589 2619 2727 2731 2798 2973 3019 3210 3382 3391 3396 3477 3484 3498 3745 3775 3920 4134 4162 4269 4285 4348 4395 4408 4560 4617 4694 4775 4799 4816 5030 5041 5092 5202 5331 5395 5518 5591 5612 5630 5722 5842 5858 5898 6172 6304 6311 6322 6407 6433 6514 6515 6528 6661 6703 6865 6873 6996 7316 7327 7350 7611 7660 7802 7854 7875 7881 7949 8252 8304 8380 8400 8481 8571 8680 8745 8845 8850 8866 8878 8982 9195 9224 9378 9459 9464 9488 9516 9524 9610 9701 9784 9933 9961 9962 9993

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.