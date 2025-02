കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PF 332063 (GURUVAYOOR)

Cons Prize-Rs :8000/- PA 332063 PB 332063 PC 332063 PD 332063 PE 332063

PG 332063 PH 332063 PJ 332063 PK 332063 PL 332063

PM 332063

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PK 687721 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PA 321785 (IRINJALAKUDA)

2) PB 705392 (THAMARASSERY)

3) PC 800534 (ALAPPUZHA)

4) PD 906013 (KAYAMKULAM)

5) PE 649017 (IRINJALAKUDA)

6) PF 359018 (KOTTAYAM)

7) PG 143926 (KOTTAYAM)

8) PH 638035 (PATTAMBI)

9) PJ 373208 (KOLLAM)

10) PK 472663 (ERNAKULAM)

11) PL 467088 (KOTTAYAM)

12) PM 869576 (VAIKKOM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 2446 2556 3601 4159 4707

4817 5209 5471 6121 6166

6604 6783 6828 7694 8728

9291 9418 9422

5th Prize-Rs :1000/- 0695 0966 1308 2015 2998

3301 3775 4246 4425 4628

4718 4722 4794 4895 5027

5324 5497 5513 5641 6003

6175 6213 6534 6611 6613

7207 7765 8139 8370 8396

9040 9311 9644 9843

6th Prize-Rs :500/- 0048 0142 0335 0495 0590

0598 1121 1196 1215 1338

1479 1503 1532 1652 2072

2136 2389 2427 2471 2574

2821 2851 2856 2882 3033

3034 3434 3607 3861 3863

3966 4058 4106 4175 4234

4537 4543 4571 4596 4622

4721 5270 5303 5313 5504

5607 5617 5769 5797 5922

5991 6294 6325 6515 6657

6949 7064 7084 7134 7396

7509 7532 7580 7667 7713

7842 7926 8096 8208 8209

8265 8272 8449 8486 8530

8553 9134 9202 9382 9865

7th Prize-Rs :100/- 0092 0103 0293 0338 0528

0575 0607 0652 0687 0689

0698 0710 0803 0819 0928

0943 0952 1104 1186 1195

1307 1455 1470 1643 1745

1888 1906 1917 1950 2179

2324 2403 2519 2569 2656

2884 2961 3331 3342 3364

3366 3454 3496 3838 3890

3907 3914 3946 4062 4064

4187 4414 4624 4648 4682

4797 4993 5055 5144 5261

5376 5447 5548 5584 5629

5731 5779 5904 5910 6016

6093 6124 6129 6200 6219

6240 6332 6334 6570 6651

6763 6796 6879 6899 6970

7031 7193 7224 7252 7334

7399 7473 7508 7512 7681

7687 7720 7787 7960 8229

8285 8328 8360 8365 8532

8592 8695 8746 8900 8903

8924 8978 9015 9085 9163

9268 9387 9403 9449 9548

9594 9595 9730 9810 9825

9979