നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NV 627991 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

NN 627991 NO 627991 NP 627991 NR 627991 NS 627991

NT 627991 NU 627991 NW 627991 NX 627991 NY 627991

NZ 627991

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NP 300031 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NN 542000 (KOZHIKKODE)

2) NO 522030 (CHITTUR)

3) NP 949667 (THAMARASSERY)

4) NR 877919 (VADAKARA)

5) NS 328634 (PUNALUR)

6) NT 885764 (MOOVATTUPUZHA)

7) NU 734212 (CHITTUR)

8) NV 443132 (PALAKKAD)

9) NW 718177 (VAIKKOM)

10) NX 845245 (KOZHIKKODE)

11) NY 519936 (KAYAMKULAM)

12) NZ 938066 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0648 1162 1505 2038 2525

2906 2919 3521 4417 4754

5579 8038 8076 8207 8265

8357 8433 8505

5th Prize-Rs :1000/-

0194 0533 0611 0780 0950

1230 1554 1704 2396 2607

3288 3476 3710 3908 3916

3943 4064 4173 4516 5323

5347 5427 5647 6482 6720

6880 7047 7789 8141 8425

8496 8558 8919 8973 9764

9996

6th Prize-Rs :500/-

0019 0057 0272 0282 0602

0683 0866 0872 0881 1542

1577 1852 1860 2370 2386

2450 2556 2567 2601 2800

3028 3139 3226 3321 3390

3551 3607 3962 3997 4126

4152 4241 4319 4398 4703

4953 5074 5105 5410 5580

5763 6085 6393 6430 6470

6529 6595 6600 6620 6644

6919 7049 7190 7286 7333

7711 7729 7768 7928 8026

8033 8039 8174 8341 8463

8579 8833 8838 9095 9162

9244 9246 9304 9350 9699

9763 9821 9842 9997

7th Prize-Rs :100/-

0060 0125 0389 0428 0528

0609 0779 0798 0809 0855

0887 0890 1215 1382 1656

1732 1748 1845 1987 1990

2165 2256 2260 2344 2384

2441 2609 2644 2698 3015

3222 3363 3486 3490 3844

3911 3924 3953 3955 3972

3994 4062 4077 4174 4367

4400 4521 4545 4695 4713

4918 4954 4985 5053 5153

5339 5370 5489 5509 5667

5750 5768 5801 5823 5833

5939 5987 6394 6502 6538

6673 6910 6972 6989 6995

7119 7120 7140 7181 7194

7220 7244 7263 7287 7324

7518 7531 7674 7766 7849

8075 8081 8151 8323 8340

8554 8689 8692 8720 8812

8834 8860 8934 8990 9034

9114 9170 9204 9248 9269

9351 9377 9430 9531 9559

9655 9686 9753 9810 9823

9895 9948