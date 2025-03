കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KR 242127 (KANNUR)

Cons Prize-Rs :8000/- KN 242127 KO 242127 KP 242127 KS 242127 KT 242127 KU 242127 KV 242127 KW 242127 KX 242127 KY 242127 KZ 242127

2nd Prize Rs :500000/- 1) KW 920801 (IDUKKI)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KN 890384 (PAYYANUR)

2) KO 221631 (KOLLAM)

3) KP 540444 (KOTTAYAM)

4) KR 111888 (ATTINGAL)

5) KS 467885 (VAIKKOM)

6) KT 300238 (WAYANADU)

7) KU 398420 (KOLLAM)

8) KV 749525 (PALAKKAD)

9) KW 278543 (PAYYANUR)

10) KX 144453 (IDUKKI)

11) KY 440996 (ERNAKULAM)

12) KZ 634026 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0011 0564 0873 0906 1180

1631 1658 2416 2618 3130

4564 4684 4692 4942 5363

7046 7643 7964

5th Prize-Rs :2000/- 1418 1425 2044 2255 3424

5114 5938 8319 8826 9690

6th Prize-Rs :1000/- 1325 2514 2967 3972 4210

4402 5669 5866 6838 6869

8835 9226 9562 9729

7th Prize-Rs :500/- 0640 0647 0678 0879 0904

0979 1150 1157 1178 1503

1555 1701 2145 2156 2328

2402 2590 2641 2821 2914

3039 3092 3100 3121 3302

3464 3524 3587 3699 3960

4029 4273 4335 4515 4614

4626 4655 4704 4772 4810

4915 5219 5308 5309 5323

5502 5611 5704 5914 6305

6320 6366 6441 6635 6778

6884 7007 7012 7139 7365

7396 7490 7638 7679 8042

8146 8468 8483 8503 8522

8798 9139 9339 9356 9521

9670 9772 9812 9882 9970

8th Prize-Rs :100/- 0009 0010 0018 0108 0110

0123 0180 0219 0288 0304

0309 0363 0381 0385 0478

0713 0864 0871 0995 1037

1136 1297 1328 1460 1534

1589 1672 1702 1803 1893

1986 2100 2219 2241 2273

2299 2333 2403 2422 2439

2509 2552 2862 3051 3177

3526 3531 3578 3589 3634

3752 3909 4036 4239 4246

4277 4368 4379 4380 4418

4477 4551 4689 4727 4737

4847 4907 5074 5090 5256

5322 5338 5344 5379 5442

5560 5650 5662 5774 5931

6002 6124 6395 6404 6624

6641 6810 6867 6979 7038

7043 7079 7125 7207 7270

7407 7445 7463 7822 7849

7916 7977 7991 8009 8054

8058 8122 8289 8309 8398

8514 8845 8915 8993 9260

9466 9506 9667 9682 9718

9866 9868 9962 9969