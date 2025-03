സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SK 279979 (KANHANGAD)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 279979 SB 279979 SC 279979 SD 279979 SE 279979

SF 279979 SG 279979 SH 279979 SJ 279979 SL 279979

SM 279979

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SE 590153 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0208 0716 1499 1993 3375

4009 4821 4867 5534 5780

5965 6263 6580 6728 7123

7868 9116 9204

4th Prize-Rs :2000/-

0438 0519 1337 1592 1729

1827 2312 4302 5319 6753

5th Prize-Rs :1000/-

0489 1022 1359 1796 2310

3211 3394 3482 4017 4820

4906 5010 5625 6588 6849

7530 7884 9363 9628 9896

6th Prize-Rs :500/-

0144 0295 0650 0975 1056

1387 1411 1451 1494 1607

1671 1918 1941 2003 2508

2521 2563 2801 3303 3368

3579 3676 3797 3852 4190

4211 4650 5053 5120 5366

5509 5920 6002 6226 7103

7230 7339 7719 7916 7965

8049 8114 8126 8451 8462

8748 8805 8812 9109 9168

9751 9812

7th Prize-Rs :200/-

0067 0229 0388 0920 0996

1031 1412 1514 1798 1891

2078 2372 2669 2735 2776

3167 3475 4348 4426 4463

4857 4989 5226 5395 5561

5723 6199 6348 6466 6470

6957 7520 7567 7585 8055

8341 8564 8604 8693 8846

9194 9225 9669 9992 9999

8th Prize-Rs :100/-

0084 0112 0138 0451 0510

0551 0618 0623 0830 0890

0957 0959 1082 1203 1322

1350 1561 1666 1667 1681

1741 1803 1813 1830 2068

2094 2169 2226 2289 2327

2370 2375 2407 2432 2547

2570 2850 3003 3172 3366

3393 3404 3411 3421 3496

3512 3753 3772 3850 3874

3889 3920 4543 4604 4645

4734 4786 4825 4982 5025

5077 5089 5214 5235 5283

5343 5409 5449 5523 5643

5674 5679 5750 5759 5768

5826 5857 6206 6335 6413

6437 6548 6730 6732 6925

6952 7024 7060 7162 7225

7279 7341 7449 7452 7460

7499 7510 7558 7588 7693

7888 7895 7904 7961 7967

8038 8062 8159 8354 8383

8430 8506 8597 8627 8674

8752 9217 9253 9268 9374

9453 9503 9598 9844 9940

9944