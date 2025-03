ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-131st DRAW held on:- 05/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) FG 796564 (THIRUVANANTHAPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/- FA 796564 FB 796564 FC 796564FD 796564FE 796564 FF 796564 FH 796564FJ 796564 FK 796564FL 796564 FM 796564

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FM 105182 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0380 0655 0703 1075 1168 1260 1279 1463 1802 2289 2582 3685 5203 5258 5349 5431 5827 6100 6240 6712 6756 7375 9459

4th Prize-Rs :2000/- 0729 1322 2134 2762 2816 4151 6007 6008 6590 7598 8168 8523 5th Prize-Rs :1000/- 0466 1092 1358 1453 2108 2291 2747 2770 3117 3431 3545 4289 5141 5299 5797 5925 6438 6638 6942 7114 8290 8628 8759 9933

6th Prize-Rs :500/- 0049 0050 0241 0382 0394 0698 0812 0816 0964 1044 1063 1300 1331 1349 2119 2177 2275 2348 2511 2547 2755 2771 2839 2845 3021 3095 3171 3290 3439 3448 3621 3797 3936 4135 4361 4529 4609 4652 4720 4738 4763 4860 4935 4946 5012 5022 5170 5206 5271 5330 5556 5638 5667 5684 5855 5871 5944 6130 6139 6181 6249 6335 6405 6459 6517 6642 6672 6799 6931 6978 7302 7409 7579 7650 7668 8039 8070 8120 8126 8155 8210 8409 8479 8513 8831 9010 9224 9299 9426 9536 9553 9759 9803 9836 9854 9917

7th Prize-Rs :100/- 0016 0095 0253 0308 0387 0427 0476 0477 0603 0701 0827 0882 0921 1105 1135 1269 1382 1383 1494 1502 1644 1695 1767 1854 1856 2092 2195 2201 2322 2591 2737 2878 3030 3044 3070 3156 3195 3277 3352 3395 3396 3400 3415 3709 3816 3893 3939 3971 4033 4069 4223 4241 4309 4319 4372 4550 4602 4711 4749 4777 4804 5025 5036 5038 5077 5236 5257 5488 5529 5571 5576 5584 5647 5695 5760 5776 5784 5858 5975 6246 6375 6788 6995 6997 7024 7273 7315 7330 7411 7476 7526 7576 7759 7766 7882 8092 8209 8215 8296 8408 8439 8505 8613 8669 8961 8978 9000 9002 9009 9020 9055 9159 9235 9314 9429 9449 9470 9491 9515 9524 9603 9746 9793 9892 9899 9975

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.