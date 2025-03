കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PS 639432 (IDUKKI)

Cons Prize-Rs :8000/-

PN 639432 PO 639432 PP 639432 PR 639432 PT 639432

PU 639432 PV 639432 PW 639432 PX 639432 PY 639432

PZ 639432

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PY 981887 (GURUVAYOOR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 659045 (PATTAMBI)

2) PO 137446 (PATHANAMTHITTA)

3) PP 599556 (ERNAKULAM)

4) PR 342994 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) PS 483023 (CHITTUR)

6) PT 548702 (THRISSUR)

7) PU 826422 (MALAPPURAM)

8) PV 674116 (IRINJALAKUDA)

9) PW 852188 (KOZHIKKODE)

10) PX 683417 (PATHANAMTHITTA)

11) PY 259132 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) PZ 872054 (KATTAPPANA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0579 0926 1049 1721 1838

2195 3172 3232 3355 3497

5352 5826 6874 7253 8294

8998 9018 9742

5th Prize-Rs :1000/-

0456 0640 0776 0916 1095

1336 1847 2064 2585 2668

3360 3403 3785 4417 4507

4608 5284 5365 5417 5478

5824 6009 6015 6362 7009

7019 7057 7460 7508 7681

8051 8466 8700 9981

6th Prize-Rs :500/-

0022 0027 0100 0299 0484

0498 0567 0722 1419 1422

1507 1568 1576 1704 1863

2154 2215 2259 2379 2524

2621 2628 2847 2896 2900

2918 2968 3220 3651 3675

3916 3921 3959 4056 4080

4208 4591 4811 5197 5266

5360 5373 5708 6095 6171

6223 6274 6530 6844 7314

7443 7598 7622 7642 7721

7830 8104 8128 8274 8303

8332 8428 8442 8499 8589

8720 8812 8816 8871 8875

8997 9008 9261 9275 9285

9357 9412 9479 9707 9976

7th Prize-Rs :100/-

0012 0043 0092 0137 0251

0325 0355 0393 0499 0530

0563 0592 0693 0861 0937

1085 1407 1411 1502 1526

1567 1575 1621 1818 1887

1926 2024 2134 2139 2190

2476 2500 2738 2887 3086

3312 3319 3432 3466 3474

3530 3618 3770 3920 3927

4001 4018 4071 4078 4277

4312 4502 4657 4662 4675

4754 4908 4996 4997 5237

5260 5386 5396 5448 5466

5605 5618 5652 5719 5725

5778 5858 5984 6018 6026

6049 6299 6301 6436 6522

6601 6836 7111 7122 7193

7210 7284 7298 7412 7447

7520 7604 7620 7695 7802

8061 8070 8078 8140 8298

8338 8372 8386 8435 8531

8615 8630 8689 8716 8721

8794 8807 8853 8913 8938

8956 9067 9105 9307 9313

9349 9351 9403 9450 9799

9889