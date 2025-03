നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

NIRMAL LOTTERY NO.NR-422nd DRAW held on:- 07/03/2025,3:00 PM

AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1)

NL 789821 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

NA 789821 NB 789821 NC 789821 ND 789821 NE 789821

NF 789821 NG 789821 NH 789821 NJ 789821 NK 789821

NM 789821

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NB 316340 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NA 459073 (PATTAMBI)

2) NB 295401 (ADIMALY)

3) NC 262882 (KANNUR)

4) ND 935254 (WAYANADU)

5) NE 625452 (PATHANAMTHITTA)

6) NF 958743 (PUNALUR)

7) NG 720582 (KANNUR)

8) NH 380685 (THRISSUR)

9) NJ 858941 (VAIKKOM)

10) NK 597451 (THIRUVANANTHAPURAM)

11) NL 635106 (KOTTAYAM)

12) NM 903665 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0016 0234 0692 0815 0829

2428 3757 3820 3901 4101

5108 5445 6030 6439 7371

7859 9635 9880

5th Prize-Rs :1000/-

0025 0026 0461 0732 0943

1239 1336 1371 1872 1982

2554 2568 2859 3000 3582

3754 4015 5174 5437 6130

6504 6784 6944 7406 7535

7567 7975 8016 8549 8768

8957 9044 9225 9239 9548

9825

6th Prize-Rs :500/-

0127 0158 0265 0329 0338

0376 0514 0559 0604 0709

0814 0984 1017 1106 1220

1345 1531 1694 1697 1908

2060 2097 2194 2562 2606

2912 3635 3646 3740 3786

3935 3963 4276 4338 4348

4661 5098 5254 5494 5596

5816 6136 6281 6412 6574

6590 6662 6709 6806 6888

7018 7208 7397 7501 7531

7607 7801 7864 7931 8006

8075 8087 8275 8512 8604

8693 8746 8962 9114 9135

9263 9380 9393 9778 9820

9864 9916 9940 9999

7th Prize-Rs :100/-

0092 0185 0205 0222 0227

0255 0316 0378 0504 0515

0674 0679 0705 0780 0823

0908 1044 1059 1062 1372

1392 1406 1473 1512 1597

1823 1984 1986 1999 2127

2470 2583 2615 2721 2749

2804 2827 2839 2915 2924

3061 3175 3502 3538 3668

3794 3864 4060 4136 4157

4233 4236 4361 4797 4930

4985 5023 5136 5246 5310

5330 5390 5430 5509 5588

5669 5747 5919 6151 6226

6292 6300 6323 6385 6473

6527 6532 6634 6643 6669

6730 6731 7082 7173 7203

7217 7280 7551 7643 7666

7672 7695 7708 7839 7934

7944 8011 8146 8223 8366

8471 8483 8557 8606 8635

8679 8711 8792 8913 8946

9094 9166 9267 9375 9392

9460 9543 9618 9845 9926

9967 9981

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.