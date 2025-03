കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KJ 264145 (KOLLAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

KA 264145 KB 264145 KC 264145 KD 264145 KE 264145

KF 264145 KG 264145 KH 264145 KK 264145 KL 264145

KM 264145

2nd Prize Rs :500000/-

1) KF 743075 (KATTAPPANA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KA 778605 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) KB 289307 (MANANTHAVADY)

3) KC 621258 (MALAPPURAM)

4) KD 292059 (NEYYATTINKARA)

5) KE 624211 (PATHANAMTHITTA)

6) KF 426416 (THIRUVANANTHAPURAM)

7) KG 224931 (ERNAKULAM)

8) KH 437411 (PATHANAMTHITTA)

9) KJ 115310 (NEYYATTINKARA)

10) KK 973952 (THRISSUR)

11) KL 661731 (VAIKKOM)

12) KM 879786 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0317 0470 0807 0847 1654

1954 2333 2753 3276 3387

3522 3725 5181 6670 7604

8673 9255 9307

5th Prize-Rs :2000/-

0289 0307 0734 4298 5970

6058 8114 8480 9083 9742

6th Prize-Rs :1000/-

0248 0924 1441 2239 3028

3647 3987 6906 7335 7568

8303 9088 9180 9186

7th Prize-Rs :500/-

0138 0373 0498 0616 0649

0697 0753 0878 0966 1059

1172 1428 1576 1964 2073

2194 2351 2398 2585 2588

2604 2667 2783 2928 2937

3094 3308 3779 3825 3994

4383 4404 4419 4646 4691

4705 4717 4925 4985 5064

5110 5150 5207 5360 5406

5426 5639 5668 5716 5907

6119 6239 6290 6313 6745

6752 6849 6897 7098 7148

7161 7262 7306 7453 7467

7596 7680 7773 7865 8204

8250 8354 8414 8475 8569

9289 9326 9463 9612 9852

8th Prize-Rs :100/-

0060 0139 0186 0309 0336

0441 0591 0617 0677 0763

0851 0935 0947 1053 1254

1326 1399 1419 1420 1691

1692 1723 1725 1789 1821

1896 1956 1998 2004 2029

2052 2081 2148 2225 2331

2401 2465 2489 2490 2935

3048 3153 3375 3402 3610

3763 3797 3835 3926 4217

4241 4264 4267 4361 4398

4434 4479 4488 4659 4683

4756 4779 4980 5035 5042

5045 5162 5262 5339 5415

5468 5476 5559 5603 5654

5711 5852 5945 6054 6096

6179 6186 6318 6503 6510

6804 6914 6998 7072 7124

7423 7488 7517 7528 7601

7747 7933 7934 7940 7964

7992 8006 8116 8467 8469

8613 8648 8738 8787 8871

8958 8990 9262 9317 9397

9495 9517 9546 9686 9687

9721 9806 9812 9977