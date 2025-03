അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

AKSHAYA LOTTERY NO.AK-692nd DRAW held on:- 09/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/-

1) AN 864255 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

AO 864255 AP 864255 AR 864255 AS 864255 AT 864255

AU 864255 AV 864255 AW 864255 AX 864255 AY 864255

AZ 864255

2nd Prize Rs :500000/-

1) AT 169980 (KOZHIKKODE)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 892501 (PAYYANUR)

2) AO 790921 (KOLLAM)

3) AP 209826 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) AR 510480 (VAIKKOM)

5) AS 320810 (ALAPPUZHA)

6) AT 969604 (ADIMALY)

7) AU 808137 (MALAPPURAM)

8) AV 999053 (VADAKARA)

9) AW 656381 (MOOVATTUPUZHA)

10) AX 889475 (PUNALUR)

11) AY 739770 (ATTINGAL)

12) AZ 892995 (PAYYANUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1070 2365 2371 2918 4192

4488 6019 6332 6474 6491

6553 6699 6747 8225 8297

9132 9409 9947

5th Prize-Rs :2000/-

0473 1082 1896 3966 5004

6960 9360

6th Prize-Rs :1000/-

0355 0595 0803 0892 0939

1648 2428 2470 2772 3030

3065 3625 3959 6082 6237

6259 6437 6801 6911 7410

7968 8419 8914 9630 9637

9787

7th Prize-Rs :500/-

0134 0313 0532 0535 0771

0812 0893 1029 1102 1142

1339 1450 1724 1726 1944

1995 2064 2084 2156 2291

2351 2533 2559 2626 2630

2644 2648 2674 2697 2975

3002 3105 3255 3258 3364

3526 4156 4454 4634 4992

5090 5436 5554 5599 5678

5993 6094 6176 6441 6544

6587 6876 6957 7017 7124

7179 7397 7619 7944 8136

8361 8492 8611 9100 9126

9267 9376 9530 9634 9704

9729 9977

8th Prize-Rs :100/-

0000 0073 0143 0148 0165

0366 0503 0554 0664 0773

0872 0897 0937 0987 1103

1123 1147 1539 1597 1701

1740 1838 1887 1949 2035

2125 2298 2339 2364 2399

2461 2528 2666 2679 2734

2745 2926 3219 3231 3254

3500 3532 3556 3611 3740

3839 3843 3907 3917 4044

4100 4113 4260 4283 4391

4404 4411 4481 4500 4518

4583 4590 4619 5104 5138

5241 5269 5278 5429 5491

5538 5654 5842 5873 5878

5887 5898 6199 6550 6562

6686 6784 6824 6871 6902

7008 7019 7086 7238 7390

7394 7399 7412 7772 7793

7850 7876 7879 7913 7996

8178 8362 8568 8599 8650

8657 8764 8933 8957 8958

8968 9018 9063 9130 9136

9146 9171 9355 9494 9539

9547 9601 9929

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.