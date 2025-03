വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WJ 209581 (IDUKKI)

Cons Prize-Rs :8000/- WA 209581 WB 209581 WC 209581 WD 209581 WE 209581 WF 209581 WG 209581 WH 209581 WK 209581 WL 209581 WM 209581

ADVERTISEMENT

2nd Prize Rs :500000/- 1) WM 829788 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 916020 (KAYAMKULAM)

2) WB 470001 (PATTAMBI)

3) WC 744145 (GURUVAYOOR)

ADVERTISEMENT

4) WD 455927 (NEYYATTINKARA)

5) WE 637471 (CHERTHALA)

6) WF 716808 (KASARAGOD)

7) WG 224124 (PALAKKAD)

ADVERTISEMENT

8) WH 796921 (KOLLAM)

9) WJ 253451 (PATHANAMTHITTA)

10) WK 938554 (IRINJALAKUDA)

11) WL 848505 (KATTAPPANA)

12) WM 476781 (PAYYANUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0327 0761 0887 0996 1075

2728 3076 3425 3617 4211

5851 6105 6131 7379 7969

8039 8896 9221

5th Prize-Rs :2000/- 1324 2502 4597 4871 5192

8153 8574 8576 8597 9709

6th Prize-Rs :1000/- 1026 1667 1769 2419 2455

2939 3003 3102 3239 3509

4653 5119 7523 7922

7th Prize-Rs :500/- 0069 0121 0335 0481 0543

0596 0607 0859 0902 0948

1173 1213 1325 1509 1527

1572 1869 2011 2528 2746

2917 3191 3205 3256 3369

3410 3589 3632 3667 3740

3767 3928 4044 4306 4318

4376 4401 4815 4834 4922

5462 5494 6010 6012 6087

6155 6237 6271 6429 6440

6600 6781 6789 6964 7107

7124 7192 7442 7587 7759

7795 7877 8064 8192 8251

8391 8412 8510 8615 8650

8699 8756 8838 9042 9104

9351 9476 9490 9538 9605

9679 9962

8th Prize-Rs :100/-

0077 0141 0230 0449 0624

0670 0769 0786 0886 0909

0914 0919 1028 1083 1100

1239 1286 1291 1376 1448

1514 1525 1755 1837 2060

2096 2165 2386 2537 2763

2857 2873 2944 2945 2946

3061 3131 3294 3314 3401

3709 3751 3802 3864 3936

4076 4166 4192 4231 4346

4431 4575 4623 4648 4655

4663 4722 4736 4900 4915

4950 4989 5152 5272 5295

5318 5330 5550 5681 5866

5932 6028 6051 6106 6376

6453 6488 6519 6544 6591

6721 6753 6762 6876 6882

6901 7043 7066 7170 7171

7243 7385 7469 7583 7611

7685 7775 7807 7940 8008

8014 8053 8059 8070 8191

8203 8239 8289 8348 8428

8642 8696 8919 8978 8992

9041 9051 9090 9306 9355

9448 9581 9719 9741 9743

9769.