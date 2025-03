സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-458th DRAW held on:- 11/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) SV 602245 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/- SN 602245SO 602245SP 602245 SR 602245SS 602245 ST 602245 SU 602245SW 602245SX 602245SY 602245 SZ 602245

2nd Prize Rs :1000000/- 1) ST 831811 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0437 0481 0558 1235 2939 3199 4512 5079 5303 6327 6334 7368 7458 7661 8165 9495 9564 9793

4th Prize-Rs :2000/- 1535 2673 2684 5564 6620 6949 7287 8097 8981 9019

5th Prize-Rs :1000/- 0287 0541 3783 4006 5360 6471 6573 6894 8011 8073 8349 8355 8691 8720 8822 8859 9060 9328 9523 9829

6th Prize-Rs :500/- 0049 0241 0469 0759 0828 1332 2347 2416 2491 2862 2994 3094 3203 3381 3466 3609 3621 3692 4126 4337 4540 4797 4982 5256 5295 5346 5534 5711 5789 5997 6038 6192 6631 6698 7181 7462 7574 7575 8008 8122 8137 8294 8406 8569 8614 8704 8757 9070 9110 9259 9573 9853

7th Prize-Rs :200/- 0035 0182 0563 0582 0756 1188 1239 1678 1745 1761 2007 2013 2379 2582 2816 3387 4002 4149 4174 4898 5047 5674 5839 5891 5944 5994 6080 6146 6378 6642 6774 6809 6823 6838 6911 7148 7883 7910 7930 8153 8400 8791 8939 9311 9411

8th Prize-Rs :100/- 0414 0517 0941 0969 0991 1035 1074 1077 1180 1280 1641 1710 2102 2138 2278 2303 2442 2453 2467 2524 2598 2605 2623 2808 2815 2860 2864 2975 3029 3101 3168 3171 3235 3261 3435 3449 3553 3652 3744 3830 3879 3899 3901 3928 4021 4041 4042 4063 4114 4224 4243 4270 4304 4536 4557 4563 4569 4633 4741 4772 4807 4809 4870 4895 5061 5137 5154 5165 5296 5300 5308 5370 5412 5461 5552 5715 5765 5778 5793 5851 6046 6325 6347 6430 6485 6498 6581 6611 6856 6997 7043 7177 7282 7292 7313 7476 7495 7497 7528 7638 7651 7711 7788 7803 7914 7937 7970 8025 8098 8185 8298 8371 8405 8627 8708 8786 8911 8994 9136 9176 9195 9271 9568 9800 9890 9983

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.