ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) FS 375864 (KOZHIKKODE) Cons Prize-Rs :8000/- FN 375864 FO 375864 FP 375864 FR 375864 FT 375864 FU 375864 FV 375864 FW 375864 FX 375864 FY 375864FZ 375864

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FP 179160 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0954 1004 1189 1343 2020

2447 3425 3682 3724 3914

4661 5198 5439 7478 7489

7745 7990 8718 9045 9284

9646 9772 9940

4th Prize-Rs :2000/- 0400 0464 0542 1207 2789

4475 4573 4687 7577 8113

9518 9884

5th Prize-Rs :1000/-

0226 0275 0543 1727 1821

1929 1975 2075 3511 3547

5195 5252 5937 6016 6168

6476 7015 7118 7445 7908

8143 8924 9473 9584

6th Prize-Rs :500/-

0097 0146 0174 0207 0269

0279 0339 0367 0399 0479

0665 0759 0849 0961 1225

1256 1452 1533 1666 1705

2214 2223 2344 2391 2535

2652 2765 3263 3301 3407

3461 3546 3559 3729 3766

3920 3927 4067 4234 4324

4532 4753 4799 4855 5102

5192 5463 5552 5646 5647

5738 5807 5849 5912 5939

5964 6007 6237 6256 6319

6431 6548 6591 6658 6663

6921 7138 7202 7222 7293

7299 7360 7484 7596 7629

7669 7986 7994 8092 8110

8269 8442 8815 8821 8848

9017 9068 9115 9150 9305

9369 9539 9623 9704 9890

9913

7th Prize-Rs :100/- 0022 0035 0093 0166 0178

0184 0236 0442 0490 0719

0834 0893 0945 0946 1057

1096 1363 1484 1489 1510

1593 1665 1726 1886 1908

2108 2130 2194 2228 2409

2519 2563 2587 2702 2720

2787 2794 2835 2854 2876

2924 2987 3159 3237 3259

3294 3321 3594 3652 3697

4010 4041 4113 4186 4199

4224 4479 4513 4556 4662

4727 4796 4860 4863 4864

4914 4940 5001 5018 5079

5104 5214 5222 5393 5420

5479 5569 5611 5665 5819

6025 6076 6102 6146 6369

6376 6502 6557 6635 6664

6740 6771 6791 6940 6992

7003 7105 7317 7365 7416

7488 7584 7606 7727 7982

7999 8126 8297 8410 8555

8571 8665 8724 8873 8877

8888 8984 9010 9178 9311

9427 9465 9679 9825 9909

9957.