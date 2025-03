കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PE 824501 (KANNUR) Cons Prize-Rs :8000/- PA 824501 PB 824501 PC 824501 PD 824501 PF 824501 PG 824501 PH 824501 PJ 824501 PK 824501 PL 824501 PM 824501

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PM 509062 (PATTAMBI)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PA 718491 (KAYAMKULAM)

2) PB 584777 (IDUKKI)

3) PC 948163 (IRINJALAKUDA)

4) PD 293406 (VAIKKOM)

5) PE 608960 (KANNUR)

6) PF 370561 (KOLLAM)

7) PG 730827 (MOOVATTUPUZHA)

8) PH 310197 (CHITTUR)

9) PJ 861969 (CHERTHALA)

10) PK 281225 (CHERTHALA)

11) PL 288815 (CHITTUR)

12) PM 907976 (KAYAMKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 1699 1754 1781 2329 2454

2805 2971 3905 4062 5497

6106 7278 7714 7948 8084

9055 9075 9458

5th Prize-Rs :1000/-

0077 0085 0822 0823 0827

1193 1243 1319 2608 3105

3254 3324 3791 4170 4341

5014 5185 5820 6195 6769

6821 7171 7298 7304 7413

7853 7879 8066 8146 8613

8620 9474 9946 9972

6th Prize-Rs :500/-

0075 0189 0344 0365 0540

0639 0668 0803 1059 1177

1220 1482 1484 1532 1546

1794 1881 2038 2105 2249

2617 2914 3149 3311 3345

3426 3500 3613 3617 3672

3744 3750 3775 3876 4142

4151 4660 4668 4776 4886

4937 4986 5001 5020 5027

5110 5193 5234 5357 5547

5681 5704 5716 5866 5991

6077 6172 6276 6382 6480

6778 6798 6961 7125 7165

7324 7492 7642 7992 8020

8182 8188 8382 8474 8745

9396 9404 9455 9771 9969

7th Prize-Rs :100/-

0005 0007 0103 0314 0535

0544 0820 0880 0929 0941

1077 1208 1363 1366 1730

1825 1841 1847 1998 2153

2211 2231 2265 2298 2455

2469 2748 3046 3104 3122

3124 3304 3326 3414 3467

3476 3570 3731 3896 3937

4021 4029 4057 4139 4178

4293 4392 4444 4508 4537

4546 4638 4664 4817 4929

5081 5343 5406 5447 5570

5636 5689 5727 5852 6021

6091 6102 6228 6229 6309

6397 6519 6637 6668 6745

6753 6853 6866 6951 7055

7148 7153 7193 7223 7317

7348 7491 7541 7674 7730

7736 7769 7774 7901 7905

8063 8076 8080 8131 8194

8264 8334 8492 8508 8539

8575 8740 8801 8963 8970

9078 9084 9200 9290 9442

9493 9507 9637 9661 9696

9800 9894 9910 9929 9949

9981