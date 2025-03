നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NS 379448 (KANNUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

NN 379448 NO 379448 NP 379448 NR 379448 NT 379448

NU 379448 NV 379448 NW 379448 NX 379448 NY 379448

NZ 379448

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NY 710712 (VAIKKOM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NN 417779 (ALAPPUZHA)

2) NO 146207 (PALAKKAD)

3) NP 860875 (PATTAMBI)

4) NR 656122 (THIRUR)

5) NS 863856 (THIRUR)

6) NT 759958 (KOTTAYAM)

7) NU 880221 (PAYYANUR)

8) NV 430788 (KOLLAM)

9) NW 408066 (ERNAKULAM)

10) NX 326448 (CHITTUR)

11) NY 457055 (IRINJALAKUDA)

12) NZ 659862 (PUNALUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0300 0364 1712 1998 2543

2795 3197 3631 3869 5167

5222 5762 6229 8232 8410

8560 8997 9161

5th Prize-Rs :1000/-

0061 0243 0277 0627 1435

1526 1549 1902 2059 2097

2377 2634 2864 3468 4006

5124 5537 5718 5867 6426

6492 6585 6691 7026 7319

7598 7716 8010 8113 8153

8346 8474 8857 8956 9129

9248

6th Prize-Rs :500/-

0480 0533 0668 0687 1126

1205 1291 1377 1505 1679

1790 1816 2239 2249 2313

2453 2499 2589 2699 2781

2797 2832 2926 2928 3079

3233 3413 3527 3572 3629

3655 3767 3821 3872 3943

4203 4389 4496 4613 4728

4948 4965 4979 4992 5012

5142 5230 5266 5659 5663

6193 6196 6216 6475 6611

6622 6697 6703 6751 6852

6995 7113 7120 7175 7336

7500 7679 7723 7799 7802

8007 8537 8593 8617 8767

8882 9054 9609 9745

7th Prize-Rs :100/-

0058 0208 0446 0507 0565

0621 0721 0776 0888 0919

1228 1407 1458 1610 1696

1718 1729 1767 1848 1944

1957 2019 2148 2165 2183

2212 2225 2230 2319 2363

2720 2761 2902 3093 3159

3170 3177 3237 3619 3745

3852 3896 3921 4090 4103

4363 4366 4402 4615 4723

5009 5075 5123 5194 5376

5393 5478 5571 5612 5615

5750 5768 5959 6001 6019

6191 6199 6323 6350 6410

6446 6558 6560 6563 6614

6812 7117 7201 7285 7291

7349 7396 7402 7469 7478

7488 7567 7580 7857 7920

7938 8003 8054 8205 8212

8373 8406 8533 8564 8609

8647 8683 8723 8833 8840

8940 8951 8967 8989 9062

9132 9145 9149 9213 9298

9352 9390 9532 9610 9719

9871 9917