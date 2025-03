കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KP 438123 (THRISSUR)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 438123 KO 438123 KR 438123 KS 438123 KT 438123

KU 438123 KV 438123 KW 438123 KX 438123 KY 438123

KZ 438123

2nd Prize Rs :500000/-

1) KO 199056 (ERNAKULAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 643927 (IDUKKI)

2) KO 674419 (KASARAGOD)

3) KP 297211 (MOOVATTUPUZHA)

4) KR 487986 (ADOOR)

5) KS 845507 (ADIMALY)

6) KT 405235 (KOTTAYAM)

7) KU 659561 (NEYYATTINKARA)

8) KV 975985 (MANANTHAVADY)

9) KW 239807 (PALAKKAD)

10) KX 849065 (KANNUR)

11) KY 545105 (THRISSUR)

12) KZ 217655 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

1546 1748 1942 2120 4430

4510 4897 6194 6245 6531

6556 6869 7717 8332 8620

8874 9098 9476

5th Prize-Rs :2000/-

0237 1794 2491 3640 4682

6700 7452 7916 8974 9058

6th Prize-Rs :1000/-

0206 0261 2522 3291 3529

3745 3791 4304 4364 6014

8491 8679 9039 9116

7th Prize-Rs :500/-

0152 0330 0362 0391 0532

0591 0627 0712 0750 0773

0780 0884 0899 1004 1022

1025 1364 1412 1504 1547

1783 1829 1999 2382 2751

2932 3127 3214 3238 3600

3674 3910 4086 4259 4300

4380 4384 4669 4826 4946

5352 5419 5532 5930 6059

6230 6246 6262 6401 6485

6547 6850 6948 7004 7090

7118 7265 7301 7434 7477

7628 7934 7972 8000 8017

8173 8273 8738 8891 8915

9073 9284 9302 9504 9585

9800 9824 9880 9922 9973

8th Prize-Rs :100/-

0136 0149 0192 0545 0651

0655 0717 0926 1028 1126

1161 1306 1347 1350 1428

1436 1530 1605 1627 1736

1763 1845 2001 2033 2410

2547 2702 2766 2831 2978

3087 3142 3278 3297 3311

3347 3364 3365 3393 3412

3572 3597 3669 3751 3811

3822 3836 3847 3913 3972

4032 4034 4069 4095 4181

4323 4342 4548 4571 4589

4735 4812 4878 4968 4974

5148 5154 5169 5313 5401

5635 5773 5896 5902 5907

5910 5957 6011 6090 6136

6179 6203 6328 6396 6418

6568 6933 6938 6954 7203

7208 7427 7497 7554 7760

7793 7837 7968 8066 8099

8356 8373 8402 8480 8593

8600 8636 8637 8645 8656

8666 8675 8744 8873 8908

8918 8960 9047 9138 9384

9509 9572 9684 9923