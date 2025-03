അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AF 498089 (NEYYATTINKARA)

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 498089 AB 498089 AC 498089 AD 498089 AE 498089

AG 498089 AH 498089 AJ 498089 AK 498089 AL 498089

AM 498089

2nd Prize Rs :500000/-

1) AF 197487 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 403694 (KOLLAM)

2) AB 887738 (IRINJALAKUDA)

3) AC 694043 (IDUKKI)

4) AD 434043 (KOZHIKKODE)

5) AE 964944 (THRISSUR)

6) AF 794926 (PATHANAMTHITTA)

7) AG 753763 (KOLLAM)

8) AH 925281 (PUNALUR)

9) AJ 133165 (IRINJALAKUDA)

10) AK 845820 (PAYYANUR)

11) AL 396185 (KOLLAM)

12) AM 779988 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0678 0769 1372 2280 3007

3360 3938 3958 4274 4755

5007 5381 5891 6979 8119

8920 9511 9993

5th Prize-Rs :2000/-

1265 1949 4758 4853 7640

8320 9889

6th Prize-Rs :1000/-

0400 1072 1081 1248 1385

1632 1873 2331 2975 3216

3430 3498 3662 4910 4950

5040 5242 6234 6502 6943

7038 8257 8752 9256 9347

9575

7th Prize-Rs :500/-

0306 0354 0586 0703 1024

1028 1427 1453 1625 1879

2134 2187 2268 2407 2703

2799 2820 2963 3018 3228

3495 3501 3573 3595 3671

4060 4132 4230 4254 4256

4659 4706 4712 4745 4923

4969 5121 5136 5154 5275

5400 5528 5603 5887 6203

6210 6218 6339 6400 6428

6760 6868 6890 6963 7215

7218 7322 7440 7511 7636

7681 7700 8057 8279 8306

8481 8511 8603 8748 8873

9059 9299

8th Prize-Rs :100/-

0107 0163 0169 0331 0546

0557 0630 0721 0807 0824

0866 0876 1010 1023 1219

1264 1286 1341 1431 1434

1462 1564 1608 1623 1678

1692 1699 1800 1906 2012

2022 2121 2266 2282 2290

2364 2368 2504 2526 2546

2624 2640 2669 2710 3042

3171 3423 3440 3623 3786

3864 4107 4114 4239 4284

4310 4465 4630 4777 4827

4878 4882 4920 5036 5367

5431 5585 5605 5645 5656

5705 5751 5755 5839 5878

5899 6017 6035 6078 6270

6362 6499 6952 6960 6987

7074 7166 7369 7393 7469

7588 7662 7663 7676 7812

7831 7857 7898 7992 8030

8156 8189 8192 8291 8293

8347 8400 8465 8480 8558

8665 8756 8882 8913 8992

9129 9322 9332 9475 9482

9666 9734 9749