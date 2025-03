വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-813th DRAW held on:- 17/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) WX 659533 (MOOVATTUPUZHA)

Cons Prize-Rs :8000/- WN 659533WO 659533WP 659533WR 659533 WS 659533 WT 659533 WU 659533WV 659533WW 659533WY 659533 WZ 659533

2nd Prize Rs :500000/- 1) WX 456048 (THAMARASSERY)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WN 914042 (KOLLAM) 2) WO 400157 (KANNUR) 3) WP 119075 (VAIKKOM) 4) WR 206647 (KANNUR) 5) WS 914069 (KOLLAM) 6) WT 942514 (ADOOR) 7) WU 662552 (CHERTHALA) 8) WV 213996 (THIRUVANANTHAPURAM) 9) WW 739071 (KASARAGOD) 10) WX 153266 (PALAKKAD) 11) WY 935040 (KOTTAYAM) 12) WZ 833415 (KARUNAGAPALLY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0013 0660 1551 1681 1978 2034 2188 2327 2471 3457 3515 3943 4246 4351 4858 5325 6612 7962

5th Prize-Rs :2000/- 0569 1817 2633 2694 3050 3524 7785 8859 9740 9763

6th Prize-Rs :1000/- 1040 3229 3487 3687 3856 3928 5167 5459 7136 7415 7834 8324 8922 9032

7th Prize-Rs :500/- 0061 0124 0231 0342 0813 0834 0996 1062 1070 1220 1297 1440 1538 1651 1797 1838 1977 2017 2024 2175 2304 2444 2616 2754 2820 2904 3173 3265 3300 3656 3780 3794 4184 4241 4381 4596 4646 4658 4688 4834 5110 5267 5348 5397 5442 5569 5580 5588 5652 5894 5926 6040 6225 6366 6367 6555 6758 7016 7040 7045 7130 7261 7491 7503 7517 7535 7577 7610 7757 7894 7933 8141 8320 8381 8404 8471 8696 8737 8813 9156 9474 9985

8th Prize-Rs :100/- 0206 0346 0447 0460 0488 0542 0886 0905 0951 1014 1132 1191 1311 1376 1438 1467 1478 1626 1642 1655 1717 1899 2028 2103 2200 2369 2380 2498 2542 2594 2679 2685 2923 2977 3090 3097 3215 3291 3356 3426 3446 3476 3565 3626 3728 3814 3910 4032 4084 4157 4247 4275 4301 4312 4324 4360 4436 4467 4496 4521 4654 4671 4770 4901 4908 5094 5212 5287 5332 5487 5504 5531 5549 5550 5828 5899 5951 6033 6045 6071 6359 6373 6407 6570 6659 6759 6761 7154 7215 7225 7337 7413 7431 7436 7452 7478 7502 7675 7758 7825 8127 8197 8298 8437 8514 8563 8745 8771 8791 8818 8939 8982 8987 9197 9213 9263 9271 9275 9317 9394 9478 9533 9548 9844 9873 9968

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.