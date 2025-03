സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SD 237071 (PALAKKAD) Cons Prize-Rs :8000/- SA 237071 SB 237071 SC 237071 SE 237071 SF 237071 SG 237071 SH 237071 SJ 237071 SK 237071 SL 237071 SM 237071

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SM 751597 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 1742 1766 3092 3858 5219

5258 6687 7364 7507 7844

8291 8358 8369 8591 9294

9780 9847 9871

4th Prize-Rs :2000/-

0032 0724 0805 3000 3572

3611 8500 8527 9252 9831

5th Prize-Rs :1000/- 0102 0107 0339 0747 1514

3331 3440 3442 4197 5702

6572 6782 6901 7440 7512

8137 8194 8693 8781 9626

6th Prize-Rs :500/-

0130 0286 0370 0617 0640

0681 1071 1103 1444 1571

1794 1990 2349 2552 2650

3075 3343 3349 3358 3731

3806 4007 4462 4580 5019

5500 5673 5694 5928 6023

6117 6326 6378 6844 6946

7250 7304 7515 7737 7780

8016 8354 8393 8490 8503

8761 8943 9070 9146 9595

9798 9933

7th Prize-Rs :200/- 0078 0247 0550 0596 0639

0713 0905 0980 1176 1187

2035 2297 2391 2797 3356

3980 4116 4231 4429 4666

5009 6439 6467 6495 6854

7176 7215 7275 7296 7534

7731 8038 8079 8131 8396

8426 8565 8759 8930 9414

9594 9643 9920 9969 9999

8th Prize-Rs :100/- 0039 0054 0120 0204 0223

0353 0458 0697 0746 0830

0909 0943 1032 1081 1222

1244 1256 1265 1279 1340

1379 1393 1460 1473 1542

1598 1648 1744 1834 1870

2071 2113 2270 2333 2338

2341 2495 2603 2683 2814

2821 2995 2999 3013 3029

3108 3174 3215 3300 3413

3515 3540 3544 3630 3667

3833 3837 3871 4011 4070

4105 4222 4423 4573 4637

4649 4712 4726 4824 4828

4847 4849 4906 5021 5199

5212 5320 5337 5502 5539

5598 5627 5630 5663 5710

5806 6006 6012 6089 6144

6288 6319 6456 6482 6576

6717 6764 6812 6873 7004

7083 7186 7247 7721 7742

7747 7895 7906 7925 7948

8056 8061 8119 8271 8329

8336 8391 8499 8567 8739

8860 9029 9160 9441 9950

9978.