ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) FA 748920 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

FB 748920 FC 748920 FD 748920 FE 748920 FF 748920

FG 748920 FH 748920 FJ 748920 FK 748920 FL 748920

FM 748920

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FM 225090 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0158 0325 0724 1262 1445

1720 1755 2621 2646 3228

3718 4416 4470 6011 6191

6249 6631 7981 8141 8744

8984 9585 9630

4th Prize-Rs :2000/-

1276 2341 2565 3399 3542

5698 5869 6488 7540 8100

8282 9902

5th Prize-Rs :1000/-

0087 0284 0391 0530 0813

1186 1386 1653 2478 2542

2752 2822 5037 5128 5751

6069 6128 6730 7025 7923

9473 9532 9629 9968

6th Prize-Rs :500/-

0036 0124 0248 0256 0422

0580 0604 0679 0829 1035

1148 1218 1543 1833 1857

1914 2310 2338 2340 2603

2614 2763 2890 2977 3554

3557 3658 3679 3687 3827

3909 4053 4289 4397 4657

5049 5051 5054 5415 5441

5500 5516 5614 5640 5649

5669 5887 6088 6103 6135

6183 6392 6461 6475 6495

6533 6671 6798 6900 6935

6960 7254 7342 7390 7632

7748 7806 7879 7969 8111

8157 8198 8327 8393 8722

8734 8771 8838 8845 8861

8929 9083 9099 9116 9128

9304 9368 9520 9535 9601

9655 9703 9761 9851 9867

9996

7th Prize-Rs :100/-

0140 0149 0266 0629 0650

0698 0731 0814 0824 0909

0915 0982 1197 1387 1499

1536 1550 1618 1619 1637

1719 1814 1822 1862 1887

1977 2031 2073 2173 2193

2254 2430 2447 2454 2455

2493 2593 3104 3321 3326

3374 3556 3699 3968 4003

4212 4221 4310 4377 4508

4530 4556 4632 4635 4645

4696 4770 4897 4955 4967

5039 5045 5056 5110 5239

5543 5576 5877 5928 6070

6167 6176 6178 6184 6255

6329 6371 6459 6497 6541

6557 6578 6618 6736 6766

6776 6963 6995 7018 7066

7088 7275 7296 7309 7410

7442 7469 7636 7756 7790

7925 8204 8237 8245 8285

8408 8480 8595 8622 8656

8945 9015 9167 9195 9206

9262 9265 9284 9388 9393

9409 9477 9529 9647 9738

9861