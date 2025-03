കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PX 379356 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

PN 379356 PO 379356 PP 379356 PR 379356 PS 379356

PT 379356 PU 379356 PV 379356 PW 379356 PY 379356

PZ 379356

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PV 376234 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 218571 (ALAPPUZHA)

2) PO 453993 (WAYANADU)

3) PP 777180 (KASARAGOD)

4) PR 763010 (NEYYATTINKARA)

5) PS 617723 (PATHANAMTHITTA)

6) PT 745744 (CHITTUR)

7) PU 263425 (THRISSUR)

8) PV 805843 (KOTTAYAM)

9) PW 986205 (PALAKKAD)

10) PX 749072 (KATTAPPANA)

11) PY 737767 (VAIKKOM)

12) PZ 668744 (IRINJALAKUDA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0074 0185 0774 0867 1292

2361 3430 4005 4973 5010

5124 5260 5576 6538 6758

7534 9653 9826

5th Prize-Rs :1000/-

0169 0500 0722 1316 1322

1769 1794 2040 2050 2412

2523 3006 3512 3868 3937

4171 4342 4394 4969 5050

5104 5648 5692 5953 6994

7195 7475 7541 7867 7901

8307 8314 8702 9745

6th Prize-Rs :500/-

0154 0400 0493 0538 0594

0772 0849 0897 1450 1487

1730 1747 1775 1777 1828

1888 1940 2100 2129 2343

2430 2593 2621 2967 3000

3012 3084 3292 3416 3705

3728 3933 4138 4216 4420

4424 4464 4504 4509 4603

4703 4752 4876 5120 5677

5699 6018 6150 6223 6233

6523 6531 6626 6802 6861

7006 7054 7136 7297 7407

7515 7724 7725 8118 8194

8490 8600 8609 8927 8991

9192 9256 9372 9388 9461

9513 9530 9824 9906 9924

7th Prize-Rs :100/-

0142 0144 0300 0407 0428

0494 0509 0633 0672 0915

1023 1064 1111 1154 1233

1238 1332 1344 1380 1418

1681 1722 1734 1808 1840

2008 2124 2239 2280 2323

2513 2622 2664 2680 2728

2818 2882 2893 2938 2946

3049 3080 3125 3162 3344

3407 3449 3488 3533 3609

3720 3914 3991 4223 4310

4314 4343 4392 4440 4447

4515 4755 4979 5058 5077

5116 5192 5249 5306 5321

5444 5487 5523 5527 5622

5729 5738 5808 5842 5911

5985 6044 6228 6245 6319

6439 6507 6620 6648 6681

6713 6878 7014 7024 7248

7336 7510 7533 7641 7643

7751 7846 8083 8125 8266

8350 8467 8849 8879 8908

8914 9049 9056 9079 9084

9164 9201 9242 9261 9279

9358 9576 9593 9661 9800

9882