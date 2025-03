നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NH 388649 (THRISSUR)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

NA 388649 NB 388649 NC 388649 ND 388649 NE 388649

NF 388649 NG 388649 NJ 388649 NK 388649 NL 388649

NM 388649

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NL 454070 (KOZHIKKODE)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) NA 123205 (IRINJALAKUDA)

2) NB 840823 (KASARAGOD)

3) NC 239367 (ALAPPUZHA)

4) ND 455710 (KOZHIKKODE)

5) NE 133073 (NEYYATTINKARA)

6) NF 775012 (ALAPPUZHA)

7) NG 356963 (KOTTAYAM)

8) NH 311876 (THIRUR)

9) NJ 126146 (CHERTHALA)

10) NK 200636 (THRISSUR)

11) NL 295217 (GURUVAYOOR)

12) NM 304522 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0006 0105 0839 1297 1739

2522 3023 3295 4280 5491

5839 6284 6855 7964 8137

8422 8798 9798

5th Prize-Rs :1000/-

0922 1078 2778 3059 3369

3450 3581 3779 3815 3979

4258 4479 4729 4818 4933

5402 5639 5700 5874 6352

6496 7077 7221 7473 7538

7848 8465 9020 9099 9124

9148 9164 9177 9229 9288

9787

6th Prize-Rs :500/-

0220 0307 0394 0520 0672

1063 1099 1129 1323 1367

1571 1663 1751 2022 2103

2113 2128 2285 2468 2558

2690 2726 2741 2773 2858

3467 3668 3671 3781 3858

3920 4023 4065 4174 4229

4351 4528 4612 4733 4758

4961 5038 5313 5429 5486

5528 5590 5728 5795 5877

5917 6015 6457 6660 6757

6867 6896 7165 7371 7392

7421 7602 7818 7821 8079

8246 8306 8522 8626 8726

8755 8777 9057 9061 9089

9230 9567 9778 9916

7th Prize-Rs :100/-

0256 0365 0395 0410 0421

0540 0644 0687 0711 0834

0901 0921 0948 1117 1311

1341 1351 1397 1456 1458

1657 1692 1727 1729 1733

1735 1797 1927 1935 2157

2351 2376 2379 2437 2662

2814 2850 3110 3119 3144

3264 3277 3319 3364 3417

3478 3486 3846 3855 3907

3978 4042 4444 4613 4626

4841 4952 5005 5090 5106

5113 5117 5144 5170 5281

5347 5460 5484 5662 5686

5740 5779 5821 5986 6101

6107 6115 6220 6315 6559

6739 6764 6941 6976 7095

7100 7104 7169 7288 7298

7436 7518 7531 7537 7562

7782 7814 7869 7936 7960

8078 8111 8236 8447 8478

8623 8628 8642 8699 8713

8791 8897 8928 9270 9326

9327 9335 9448 9474 9617

9677 9827