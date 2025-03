കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KD 906545 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/-

KA 906545 KB 906545 KC 906545 KE 906545 KF 906545

KG 906545 KH 906545 KJ 906545 KK 906545 KL 906545

KM 906545

2nd Prize Rs :500000/-

1) KC 812559 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KA 272911 (CHITTUR)

2) KB 340035 (THRISSUR)

3) KC 495257 (NEYYATTINKARA)

4) KD 626361 (WAYANADU)

5) KE 725511 (KAYAMKULAM)

6) KF 444406 (PATTAMBI)

7) KG 984410 (GURUVAYOOR)

8) KH 419245 (ALAPPUZHA)

9) KJ 329943 (CHERTHALA)

10) KK 779929 (KOZHIKKODE)

11) KL 169013 (ERNAKULAM)

12) KM 612764 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1831 2133 2377 3463 3542

3871 5375 5540 5684 6067

6597 6696 7110 7130 7646

7701 8411 9295

5th Prize-Rs :2000/-

0071 1703 4395 4857 5905

5926 8070 9456 9462 9626

6th Prize-Rs :1000/-

0168 0895 3469 4320 4425

5447 5527 6943 7119 7505

7946 8154 8353 8697

7th Prize-Rs :500/-

0072 0152 0237 0278 0317

0550 0575 0654 0731 0773

0790 0839 1011 1547 1563

1771 2023 2031 2302 2332

2427 2545 2589 2607 2705

2708 2801 2877 2967 2975

3042 3625 3656 3698 3839

3860 3954 4013 4060 4255

4334 4619 4653 4828 4945

5064 5249 5257 5344 5397

5561 5770 5792 5812 6064

6194 6195 6686 6746 6749

7086 7153 7259 7525 7626

8072 8124 8174 8518 8546

8885 9008 9025 9081 9145

9211 9534 9579 9810 9926

8th Prize-Rs :100/-

0231 0255 0342 0402 0508

0599 0622 0653 0724 0923

0981 1160 1199 1300 1350

1384 1437 1706 1810 1928

2002 2110 2216 2283 2306

2584 2659 2695 2751 2812

2855 2886 3029 3119 3180

3205 3273 3279 3333 3354

3410 3427 3577 3627 3761

3816 3873 3892 3991 4077

4086 4214 4278 4440 4539

4622 4633 4644 4658 4741

4879 4884 4892 5231 5459

5550 5563 5785 5886 5986

5995 6182 6241 6309 6343

6353 6375 6412 6527 6535

6666 6700 6742 6744 6895

7037 7370 7453 7497 7537

7563 7585 7607 7657 7731

7785 7791 7816 7887 7906

7976 8012 8030 8036 8040

8045 8078 8213 8223 8275

8448 8469 8511 8761 8790

8791 8878 8918 8972 9397

9546 9662 9821 9913