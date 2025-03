അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AR 707158 (NEYYATTINKARA)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 707158 AO 707158 AP 707158 AS 707158 AT 707158

AU 707158 AV 707158 AW 707158 AX 707158 AY 707158

AZ 707158

2nd Prize Rs :500000/-

1) AX 405500 (KOTTAYAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 439740 (KOZHIKKODE)

2) AO 120794 (PATTAMBI)

3) AP 237484 (PALAKKAD)

4) AR 248282 (ALAPPUZHA)

5) AS 601700 (MALAPPURAM)

6) AT 273555 (NEYYATTINKARA)

7) AU 489557 (ADOOR)

8) AV 204427 (ERNAKULAM)

9) AW 269758 (GURUVAYOOR)

10) AX 506510 (PATTAMBI)

11) AY 124950 (THAMARASSERY)

12) AZ 925507 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0151 2116 2253 2516 2940

2942 3089 3341 3347 3422

3949 5321 7061 7674 7764

8755 8815 9103

5th Prize-Rs :2000/-

0216 1022 1150 2604 3093

6346 9756

6th Prize-Rs :1000/-

0336 0538 0750 0822 0830

1031 1078 1238 1283 1712

1954 2430 2448 2671 3488

6772 7038 7658 8407 8661

8805 8850 9220 9311 9490

9881

7th Prize-Rs :500/-

0125 0176 0335 0405 0412

1301 1365 1603 1662 1804

1869 2373 2534 2600 2617

2678 2733 2971 3012 3059

3261 3346 3379 3408 3485

3795 4232 4371 4381 4455

4546 4555 4703 4708 4719

4913 4927 5127 5245 5264

5449 5482 5618 5679 5718

5771 6023 6265 6558 6587

6889 7024 7194 7307 7375

7439 7443 7460 7850 8025

8099 8305 8390 8391 8560

8956 9130 9148 9173 9639

9731 9804

8th Prize-Rs :100/-

0005 0046 0163 0283 0368

0389 0584 0697 0732 1007

1024 1166 1187 1218 1249

1284 1308 1335 1377 1447

1574 1684 1699 1731 1961

2091 2093 2100 2107 2173

2248 2464 2557 2587 2764

2848 2878 2943 2970 3249

3314 3328 3374 3554 3563

3565 3671 3767 3865 3931

3947 4204 4245 4274 4553

4644 4667 4819 5175 5192

5243 5279 5327 5331 5358

5377 5406 5515 5589 5664

5716 5787 5822 5838 5894

6137 6343 6366 6383 6406

6457 6655 6714 6817 6818

6829 6879 6908 6938 7100

7119 7125 7213 7258 7290

7337 7400 7450 7524 7554

7577 7578 7645 7732 7808

7928 8060 8106 8237 8974

9081 9132 9136 9138 9139

9320 9328 9583 9589 9595

9899 9939 9955