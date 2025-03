വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WE 458016 (KATTAPPANA)

Cons Prize-Rs :8000/-

WA 458016 WB 458016 WC 458016 WD 458016 WF 458016

WG 458016 WH 458016 WJ 458016 WK 458016 WL 458016

WM 458016

2nd Prize Rs :500000/-

1) WH 921010 (KANNUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) WA 663454 (VAIKKOM)

2) WB 335711 (KANNUR)

3) WC 457589 (KANNUR)

4) WD 805576 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) WE 145754 (KANNUR)

6) WF 855291 (PUNALUR)

7) WG 327910 (MANANTHAVADY)

8) WH 867157 (PAYYANUR)

9) WJ 207956 (KOTTAYAM)

10) WK 540915 (ADOOR)

11) WL 230213 (PALAKKAD)

12) WM 135126 (IRINJALAKUDA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0281 0718 0856 1094 2577

3862 4110 4564 4975 6104

6521 6702 7020 7214 7812

9324 9447 9526

5th Prize-Rs :2000/-

1606 1695 1928 2095 3406

6034 6690 7500 8253 9375

6th Prize-Rs :1000/-

1225 1272 1565 2617 3306

4693 4847 5047 5607 5995

6216 6517 6990 9436

7th Prize-Rs :500/-

0122 0145 0181 0196 0379

0472 0712 0901 0909 1070

1489 1587 1764 1848 1874

1901 1963 2245 2369 2420

2544 2703 2739 2765 2931

3071 3329 3451 3699 3746

4170 4174 4219 4235 4267

4270 5001 5152 5229 5322

5364 5495 5562 5663 5778

5801 5844 5851 6026 6045

6067 6197 6250 6251 6515

6798 6804 6920 7050 7104

7255 7481 7520 7537 7665

7921 7992 8033 8390 8431

8527 8575 8639 8661 8805

9023 9097 9209 9452 9459

9739 9824

8th Prize-Rs :100/-

0095 0125 0282 0292 0306

0361 0409 0480 0660 0692

0760 0829 0900 0921 0971

0995 1007 1053 1107 1118

1188 1341 1351 1449 1478

1563 1602 1621 1880 1925

1951 2148 2195 2329 2338

2439 2500 2600 2743 2788

2824 2869 2887 2916 2989

3111 3244 3506 3542 3665

3683 3837 3897 4017 4343

4410 4439 4469 4525 4531

4570 4600 4671 4839 4851

4943 4961 5127 5128 5209

5330 5376 5406 5510 5518

5520 5958 6052 6106 6170

6226 6263 6422 6482 6542

6597 6687 6689 7026 7032

7362 7377 7482 7548 7598

7651 7671 7696 7757 7803

7828 7856 7901 7948 8146

8199 8248 8251 8273 8318

8476 8507 8558 8708 9025

9071 9119 9201 9203 9243

9250 9407 9414 9551 9558

9572