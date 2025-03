സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SN 273137 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

SO 273137 SP 273137 SR 273137 SS 273137 ST 273137

SU 273137 SV 273137 SW 273137 SX 273137 SY 273137

SZ 273137

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SY 383437 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0738 0748 0775 1421 1971

2146 2265 2771 3673 4180

4798 6811 7489 8348 8508

8636 9250 9363

4th Prize-Rs :2000/-

0438 0655 1875 3427 3567

4096 6986 7759 8576 9721

5th Prize-Rs :1000/-

0013 0155 0293 0728 0942

1508 2226 2571 3067 3820

3900 4500 4836 4868 4997

5742 7173 7396 8260 9987

6th Prize-Rs :500/-

0462 0667 0881 1141 1177

1180 1207 1329 1374 1377

1393 1506 1814 1904 1920

1966 2060 2282 2473 2814

2827 3072 3101 3250 3431

3507 4033 4847 5117 6034

6087 6170 6324 6523 6524

6939 7097 7184 7204 7566

7591 7802 8231 8381 8694

9123 9306 9660 9771 9863

9874 9947

7th Prize-Rs :200/-

0157 0530 0584 1158 1429

1433 1953 1956 2095 2148

2352 2529 2643 3133 3791

3937 4172 4260 4314 4714

4752 5232 5272 5283 5592

5979 6092 6205 6411 6437

6937 7121 7260 7661 7737

8106 8176 8216 8298 8412

8580 8926 8928 8938 9797

8th Prize-Rs :100/-

0222 0283 0474 0589 0611

0694 0715 0809 0824 0856

0884 0916 0925 0965 0971

0991 1039 1058 1076 1080

1139 1312 1319 1335 1404

1492 1599 1620 1831 2071

2153 2180 2258 2336 2377

2378 2489 2591 2650 2660

2742 3172 3219 3288 3390

3405 3434 3485 3529 3578

3757 3793 3889 3994 4031

4255 4313 4386 4415 4554

4759 4930 5103 5353 5367

5385 5436 5559 5612 5635

5698 5807 5928 5978 6073

6095 6150 6181 6217 6323

6353 6398 6425 6450 6547

6609 6636 6719 6734 6741

6878 7140 7345 7395 7451

7517 7660 7830 7902 8127

8161 8166 8210 8212 8291

8355 8444 8479 8718 8721

8765 9032 9177 9195 9247

9381 9431 9510 9615 9676

9699 9715 9791 9818 9875

9984