ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) FW 471230 (KOLLAM) Cons Prize-Rs :8000/- FN 471230 FO 471230 FP 471230 FR 471230 FS 471230 FT 471230 FU 471230 FV 471230 FX 471230 FY 471230 FZ 471230

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FW 429848 (MALAPPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0401 0438 1235 2290 2319

2653 3359 3688 3742 3831

4300 5065 5203 5422 5890

6496 6973 7533 7932 8845

8854 9283 9363

4th Prize-Rs :2000/- 0877 0974 1956 2315 3004

4271 6535 7017 7550 7850

8141 9514

5th Prize-Rs :1000/- 0384 0800 1899 1923 2023

2384 2834 3432 3449 3633

3652 4290 4781 4852 5229

5407 6217 6370 6740 7044

7935 9038 9501 9961

6th Prize-Rs :500/- 0174 0292 0373 0379 0397

0526 0566 0568 0605 0615

0621 0715 0777 0796 1004

1391 1415 1436 1479 1505

1634 1638 1963 2120 2281

2443 2844 2868 3019 3035

3249 3316 3472 3476 3506

3510 3816 3871 3949 4105

4406 4440 4568 4571 4696

4990 5045 5111 5200 5201

5316 5569 5701 5814 5868

5962 5992 6062 6162 6163

6243 6324 6428 6435 6895

6949 7004 7142 7156 7221

7261 7298 7322 7466 7477

7496 7527 7840 7879 7997

7998 8227 8274 8336 8411

8542 8611 8715 8891 9359

9412 9487 9498 9932 9940

9949

7th Prize-Rs :100/- 0010 0064 0067 0087 0107

0140 0176 0336 0411 0482

0785 0845 0880 0948 1018

1039 1086 1225 1262 1386

1419 1528 1539 1553 1637

1844 1874 1886 1941 1979

2100 2318 2364 2381 2387

2393 2444 2515 2574 2808

3098 3214 3339 3360 3369

3481 3499 3670 3736 3821

3951 4116 4122 4253 4296

4382 4595 4738 4763 4896

4929 5299 5355 5397 5437

5523 5588 5610 5670 5698

5703 5736 5775 6220 6318

6360 6373 6395 6414 6430

6489 6497 6506 6724 6748

6915 6977 7018 7109 7125

7154 7183 7557 7600 7611

7699 7723 7728 7830 7866

7900 7913 7926 8006 8049

8133 8282 8392 8427 8590

8596 8732 8974 9192 9309

9375 9402 9422 9560 9620

9752 9778 9829 9937 9964

9967.