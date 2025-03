കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-566th DRAW held on:- 27/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) PF 997621 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/- PA 997621 PB 997621 PC 997621 PD 997621 PE 997621 PG 997621 PH 997621 PJ 997621 PK 997621 PL 997621 PM 997621

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PB 953356 (PUNALUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PA 423550 (THRISSUR)

2) PB 125284 (THIRUR)

3) PC 202048 (PALAKKAD)

4) PD 976814 (KAYAMKULAM)

5) PE 893977 (KARUNAGAPALLY)

6) PF 668443 (KANHANGAD)

7) PG 465310 (GURUVAYOOR)

8) PH 469088 (NEYYATTINKARA)

9) PJ 333717 (GURUVAYOOR)

10) PK 847862 (THRISSUR)

11) PL 644952 (KOLLAM)

12) PM 452201 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0766 1979 2081 2342 3026 3886 4737 6106 6498 7057 7387 8376 8413 8756 9529 9579 9721 9995

5th Prize-Rs :1000/- 0190 0255 0514 0674 1325 1360 2466 2566 3017 3262 3638 4048 4061 4552 4970 5019 5375 5883 5964 5970 6723 7014 7372 7499 7598 7725 8424 8674 9079 9180 9389 9480 9642 9965

6th Prize-Rs :500/- 0064 0138 0633 0646 0878 1103 1172 1209 1245 1287 1311 1505 1532 2053 2399 2895 2942 3075 3156 3331 3556 3594 3758 3849 3907 4111 4157 4292 4385 4413 4557 4629 4678 4953 5048 5100 5181 5337 5570 5808 5815 5861 5985 6023 6103 6314 6320 6542 6593 6700 6731 6914 6922 7045 7139 7167 7171 7277 7509 7603 7766 8125 8255 8487 8489 8498 8593 8641 8657 8743 8904 8963 8968 9013 9220 9430 9650 9683 9691 9719

7th Prize-Rs :100/- 0328 0346 0383 0401 0542 0548 0551 0584 0684 0707 0808 0995 1004 1059 1231 1284 1414 1444 1534 1574 1610 1629 1651 1666 1690 1694 1711 1729 1765 1854 1867 2165 2249 2412 2669 2809 2825 2866 2917 3008 3029 3072 3178 3195 3271 3310 3319 3488 3680 3726 3732 3819 3871 3876 3882 3915 3917 3996 4204 4323 4400 4407 4561 4741 5041 5097 5129 5168 5283 5391 5481 5521 5681 5789 5850 5925 6173 6188 6244 6249 6343 6410 6550 6661 6920 6953 6997 7080 7475 7536 7573 7680 7814 7878 7879 8078 8159 8189 8196 8228 8245 8338 8396 8554 8573 8698 8730 8747 8853 8931 9086 9099 9109 9148 9187 9311 9326 9536 9722 9737

9797 9869 9893 9896 9901 9987

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.