നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NX 191941 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

NN 191941 NO 191941 NP 191941 NR 191941 NS 191941

NT 191941 NU 191941 NV 191941 NW 191941 NY 191941

NZ 191941

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NP 298211 (VADAKARA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NN 490748 (PUNALUR)

2) NO 216296 (KOTTAYAM)

3) NP 328850 (GURUVAYOOR)

4) NR 508223 (IRINJALAKUDA)

5) NS 165954 (THIRUVANANTHAPURAM)

6) NT 594274 (PATHANAMTHITTA)

7) NU 905019 (GURUVAYOOR)

8) NV 355161 (THIRUVANANTHAPURAM)

9) NW 269477 (KANHANGAD)

10) NX 906739 (NEYYATTINKARA)

11) NY 449931 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) NZ 622050 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0255 0293 1634 1982 2569

3120 3864 4186 4521 4683

5183 5472 6136 6930 7020

7039 7983 8654

5th Prize-Rs :1000/-

0258 0269 0331 0447 0694

1029 2243 2443 3018 3843

3885 4583 4589 4651 4904

4967 5036 5139 5142 5300

5504 5856 6272 6485 6656

6744 6999 7607 7838 8057

8764 8861 9349 9376 9450

9949

6th Prize-Rs :500/-

0078 0635 0702 0762 0802

1514 1782 1795 1945 1950

1967 2035 2174 2224 2311

2565 2566 2616 2692 2770

2885 2951 3012 3014 3140

3323 3331 3350 3390 3542

3753 3768 3860 4391 4494

4565 4590 4766 4855 4893

4894 5188 5207 5244 5289

5316 5762 5810 5879 6006

6081 6294 6517 6752 6772

6786 7038 7072 7105 7139

7350 7485 7649 7669 7772

7897 8001 8170 8348 8374

8379 8545 9307 9502 9574

9610 9708 9790 9879

7th Prize-Rs :100/-

0099 0140 0232 0731 0736

0792 0809 0853 0965 0969

0974 0981 1097 1171 1179

1254 1290 1299 1555 1608

1705 1746 1839 1985 2063

2111 2135 2155 2182 2209

2278 2372 2393 2466 2738

2780 2832 2904 3201 3203

3379 3427 3457 3477 3583

3606 3721 3739 3878 3921

4178 4179 4258 4282 4304

4335 4370 4436 4450 4496

4591 4889 4930 5016 5123

5216 5312 5343 5398 5458

5585 5604 5634 5817 5956

6037 6054 6308 6324 6354

6388 6437 6511 6760 6839

6948 6965 6972 7084 7251

7276 7312 7477 7605 7636

7740 7834 7851 7876 8105

8150 8156 8206 8243 8288

8432 8483 8603 8617 8729

8748 8916 8966 9160 9309

9360 9523 9539 9616 9688

9727 9848