കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-699th DRAW held on:- 29/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) KP 420046 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/- KN 420046 KO 420046 KR 420046 KS 420046 KT 420046 KU 420046 KV 420046 KW 420046 KX 420046 KY 420046 KZ 420046

2nd Prize Rs :500000/- 1) KU 755255 (ATTINGAL)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KN 791549 (KOLLAM)

2) KO 384797 (WAYANADU)

3) KP 581854 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) KR 657819 (KAYAMKULAM)

5) KS 406155 (ERNAKULAM)

6) KT 121093 (KAYAMKULAM)

7) KU 379856 (ERNAKULAM)

8) KV 125326 (MOOVATTUPUZHA)

9) KW 963768 (NEYYATTINKARA)

10) KX 614764 (ERNAKULAM)

11) KY 143292 (KOLLAM)

12) KZ 330487 (KAYAMKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0029 0157 1496 1716 1814 3037 3413 3610 4216 5255 5290 5543 6171 6599 6725 8518 8758 9224

5th Prize-Rs :2000/- 1035 2248 2376 3313 3394 5651 6324 6614 7992 9387

6th Prize-Rs :1000/- 0227 0871 1234 1390 2047 2471 3785 5266 5806 5913 6018 7189 9220 9589

7th Prize-Rs :500/- 0120 0626 0681 0841 1016 1061 1237 1279 1292 1553 1569 1717 1775 1952 2229 2234 2247 2341 2528 2605 2651 2773 2917 2982 3073 3091 3163 3320 3450 3482 3652 3737 3742 4079 4270 4565 4979 5016 5045 5113 5634 5657 5737 5974 5981 6521 6817 6930 7073 7116 7278 7389 7443 7477 7509 7541 7571 7646 7749 8291 8488 8559 8616 8629 8945 8969 9218 9312 9356 9384 9439 9444 9446 9494 9503 9611 9659 9781 9836 9991

8th Prize-Rs :100/- 0091 0122 0145 0156 0191 0367 0374 0504 0668 0705 0739 0822 1114 1123 1405 1425 1428 1455 1476 1589 1759 2029 2129 2224 2284

2288 2315 2360 2374 2380 2434 2462 2470 2788 2805 2909 2911 2939 3094 3097 3117 3239 3246 3616 3707 3729 3851 3871 4144 4278 4540 4589 4654 4683 4809

5052 5224 5252 5262 5320 5337 5402 5413 5443 5453 5625 5891 5932 6064 6087 6099 6271 6293 6336 6360 6367 6420 6485 6657 6700 6735 6844 6896 6937 7050

7085 7314 7379 7383 7528 7860 7896 7909 7929 8058 8062 8098 8129 8364 8417 8435 8583 8585 8602 8806 9025 9045 9095 9127 9194 9361 9409 9528 9535 9555

9557 9587 9592 9650 9713 9807 9813 9869 9946

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.