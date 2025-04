വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1ST PRIZE OF RS 75 LAKH

TICKET NO: WX 368845 (ERNAKULAM)

2ND PRIZE OF RS 5 LAKH

TICKET NO: WV 385511 (KOLLAM)

3RD PRIZE OF RS 1,00,000

WN 279121

WO 725008

WP 146824

WR 944527

WS 340769

WT 179062

WU 975675

WV 369835

WW 706971

WX 877860

WY 131842

WZ 154086

CONSOLATION PRIZE OF RS 8,000

WN 368845

WO 368845

WP 368845

WR 368845

WS 368845

WT 368845

WU 368845

WV 368845

WW 368845

WY 368845

WZ 368845

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

4TH PRIZE OF RS 5,000

1788 3107 3126 3134 3577 3631 3819 3986 4969 5346 5655 5923 7387 7772 7896 7979 9401 9862

5TH PRIZE OF RS 2,000

1763 2819 3029 3636 4183 4917 5336 7590 8497 9762

6TH PRIZE OF RS 1,000

0020 0340 0421 1262 1708 2385 3450 5679 5750 7083 7735 8455 8557 9359

7TH PRIZE OF RS 500

0165 0194 0372 0504 0611 0618 0654 1078 1103 1254 1333 1352 1514 1638 1735 1978 2045 2269 2366 2387 2487 2625 2776 3081 3144 3444 3469 3640 3660 3672 4040 4166 4400 4487 4560 4619 4881 4886 5072 5198 5286 5307 5315 5347 5371 5410 5691 6114 6450 6462 6645 6649 6683 6698 6737 6920 7407 7492 7711 7733 8007 8022 8066 8123 8154 8257 8304 8318 8392 8424 8430 8594 8797 8929 9250 9353 9424 9500 9692 9722 9802 9926

8TH PRIZE OF RS 100

0015 0212 0240 0420 0518 0546 0594 0688 0935 0977 0987 1011 1240 1252 1347 1358 1522 1637 1843 2061 2132 2338 2437 2575 2657 2673 2675 2818 2905 2958 2995 3014 3054 3228 3245 3255 3266 3479 3515 3516 3712 3869 3874 4153 4161 4219 4255 4399 4420 4525 4627 4724 4943 4968 4981 5116 5124 5131 5177 5218 5268 5302 5334 5359 5525 5557 5656 5758 5759 5792 5832 5935 5959 6119 6153 6319 6457 6494 6547 6630 6896 7021 7092 7217 7219 7220 7258 7381 7400 7564 7609 7628 7675 7715 7833 7866 8067 8077 8306 8448 8466 8564 8624 8674 8860 8861 8866 8884 8918 9000 9066 9082 9100 9116 9127 9259 9333 9399 9463 9554 9561 9631 9744 9759 9768 9828