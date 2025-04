കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-567th DRAW held on:- 03/04/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) PZ 345148 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/- PN 345148 PO 345148 PP 345148 PR 345148 PS 345148

PT 345148 PU 345148 PV 345148 PW 345148 PX 345148

PY 345148

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PV 320050 (ATTINGAL)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 593574 (PALAKKAD)

2) PO 258166 (ALAPPUZHA)

3) PP 107591 (ERNAKULAM)

4) PR 192095 (KOTTAYAM)

5) PS 304252 (KOTTAYAM)

6) PT 278816 (CHITTUR)

7) PU 533227 (KAYAMKULAM)

8) PV 318454 (KARUNAGAPALLY)

9) PW 327046 (MANANTHAVADY)

10) PX 299280 (THAMARASSERY)

11) PY 927707 (PALAKKAD)

12) PZ 876757 (ADIMALY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0644 1651 1781 3003 3811

4221 4566 5023 6003 7063

7184 7404 7546 7591 8362

8496 9659 9939

5th Prize-Rs :1000/-

0096 0198 1148 1181 1319

1377 1547 1693 2060 2686

2878 3102 3622 4127 4285

4308 4449 4655 5257 5628

6347 6980 7469 7940 8175

8353 9086 9186 9346 9390

9461 9521 9776 9810

6th Prize-Rs :500/-

0115 0120 0170 0294 0521

0857 0953 1410 1493 1530

1658 1744 2008 2410 2586

2594 2662 2665 2678 2844

2876 2916 3342 3390 3560

3589 3903 3920 4092 4345

4405 4437 4517 4845 4848

5002 5094 5358 5401 5685

5964 6049 6050 6164 6269

6332 6501 6506 6616 6706

6709 6892 7036 7082 7185

7218 7275 7318 7334 7420

7521 7525 7660 7680 7856

7880 8005 8064 8151 8339

8645 8703 8998 9144 9201

9454 9459 9605 9905 9919

7th Prize-Rs :100/-

0008 0024 0080 0201 0209

0238 0335 0353 0360 0465

0494 0699 0802 1017 1187

1375 1397 1450 1457 1522

1525 1581 1690 1731 1761

1860 1925 1929 1981 2025

2029 2079 2099 2249 2344

2384 2444 2502 2508 2547

2764 3049 3075 3122 3216

3236 3275 3295 3307 3341

3428 3504 3506 3513 3747

3751 3783 3836 3871 4050

4095 4144 4165 4323 4331

4448 4528 4557 4683 4740

4892 5128 5362 5417 5510

5524 5527 5553 5561 5760

5934 5984 6030 6116 6129

6177 6238 6472 6568 6587

6690 7104 7153 7370 7415

7476 7486 7523 7644 7705

7742 7797 7946 7958 8040

8091 8129 8202 8241 8255

8307 8400 8521 8732 8761

8777 8790 8835 8995 9012

9402 9471 9525 9592 9641

9914

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.