നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NM 216211 (KANNUR)

Cons Prize-Rs :8000/- NA 216211 NB 216211 NC 216211 ND 216211 NE 216211

NF 216211 NG 216211 NH 216211 NJ 216211 NK 216211 NL 216211

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NH 138840 (PATHANAMTHITTA)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 380009 (KOTTAYAM)

2) NB 988427 (THIRUVANANTHAPURAM)

3) NC 727149 (ALAPPUZHA)

4) ND 950943 (PUNALUR)

5) NE 937056 (CHERTHALA)

6) NF 767740 (KOZHIKKODE)

7) NG 130107 (MOOVATTUPUZHA)

8) NH 253592 (KOLLAM)

9) NJ 773096 (ERNAKULAM)

10) NK 390650 (ERNAKULAM)

11) NL 814980 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) NM 615504 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0288 0408 0640 2076 2192

2307 2984 3312 4351 5095

5314 5625 5732 5811 7534

8366 9239 9442

5th Prize-Rs :1000/- 0124 0531 0699 0809 1311

1385 1403 1864 2155 2548

2551 2772 2948 3506 3527

3840 4115 6116 6267 6298

6799 6894 6924 7214 7428

7451 7547 7894 8517 8640

8809 8983 9196 9528 9823

9960

6th Prize-Rs :500/- 0387 0566 0628 0717 0891

0964 0968 0978 0985 0990

1004 1006 1143 1481 1513

1542 1544 1633 1852 1880

1996 2065 2222 2519 2591

2831 2912 2976 3014 3020

3073 3086 3158 3271 3320

3408 3568 4038 4384 4654

4882 5177 5229 5428 5432

5661 5675 5767 5801 5825

5844 5870 6122 6168 6262

6662 6841 6971 7011 7076

7244 7413 7870 8070 8207

8267 8279 8315 8346 8400

8410 8554 8639 8691 9143

9389 9509 9584 9749

7th Prize-Rs :100/- 0047 0110 0147 0158 0186

0298 0395 0406 0412 0606

0752 0824 0826 1021 1122

1240 1647 1670 1710 1932

2022 2123 2204 2277 2370

2384 2429 2451 2592 2661

2692 2736 2889 2905 2913

2926 3044 3188 3206 3232

3233 3262 3290 3326 3337

3386 3476 3543 3688 3754

3823 3878 4010 4116 4179

4252 4307 4348 4464 4582

4635 4786 4856 4934 5076

5108 5142 5152 5630 5664

5814 5817 5827 5910 5924

6020 6094 6218 6280 6316

6358 6380 6474 6607 6638

7143 7219 7320 7377 7531

7583 7697 7905 8109 8203

8296 8303 8541 8659 8679

8687 8726 8782 8864 8904

8931 8944 8970 9076 9081

9198 9267 9290 9370 9376

9396 9535 9806 9812 9813

9818 9979.