കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KK 928155 (KATTAPPANA)

Cons Prize-Rs :8000/-

KA 928155 KB 928155 KC 928155 KD 928155 KE 928155

KF 928155 KG 928155 KH 928155 KJ 928155 KL 928155

KM 928155

2nd Prize Rs :500000/-

1) KC 387159 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KA 904032 (VAIKKOM)

2) KB 156193 (KOTTAYAM)

3) KC 649794 (KARUNAGAPALLY)

4) KD 132742 (IRINJALAKUDA)

5) KE 753428 (KAYAMKULAM)

6) KF 820776 (PATHANAMTHITTA)

7) KG 715886 (IRINJALAKUDA)

8) KH 198880 (WAYANADU)

9) KJ 222562 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) KK 350765 (ERNAKULAM)

11) KL 337619 (THRISSUR)

12) KM 179222 (PATHANAMTHITTA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0556 2160 3040 3609 3668

4696 5005 5769 6541 6888

7599 7967 8360 8429 8801

8928 9257 9390

5th Prize-Rs :2000/-

2401 5412 6050 6495 6746

8093 8783 9066 9213 9548

6th Prize-Rs :1000/-

0076 1722 2818 2945 3181

3235 3275 3374 4023 4326

6199 6377 7860 8656

7th Prize-Rs :500/-

0071 0179 0329 0506 0555

0665 0958 1095 1106 1404

1610 2096 2133 2239 2275

2298 2497 2524 2594 2604

2884 2909 2941 2968 3039

3070 3071 3168 3258 3329

3335 3464 3475 3566 3772

3800 3807 3847 4113 4156

4322 4331 4492 4599 4716

4756 5055 5062 5211 5315

5338 5789 6414 6505 6518

6573 6799 7006 7266 7319

7392 7443 7624 7703 7795

7958 8123 8203 8275 8543

8662 8701 8860 9218 9275

9520 9534 9571 9874 9948

8th Prize-Rs :100/-

0170 0174 0272 0348 0545

0799 0852 0875 0903 0931

0953 1009 1153 1186 1419

1484 1604 1689 1691 1697

1720 1777 1833 1891 1956

2129 2290 2296 2315 2331

2341 2388 2468 2584 2589

2614 2851 2995 3260 3337

3350 3462 3564 3625 3728

3831 3837 3855 3923 3942

4064 4085 4134 4418 4600

4647 4667 4680 4742 4764

4789 4998 5027 5222 5286

5297 5370 5392 5407 5414

5421 5603 5637 5885 5901

6092 6177 6226 6361 6647

6685 6696 6802 6864 6949

6955 6971 7078 7247 7254

7287 7299 7352 7402 7426

7504 7625 7627 7661 7690

7713 7861 8179 8186 8262

8315 8365 8388 8445 8465

8490 8498 8815 8862 8879

8959 8986 9203 9561 9652

9677 9804 9929 9994