അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AW 465907 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 465907 AO 465907 AP 465907 AR 465907 AS 465907

AT 465907 AU 465907 AV 465907 AX 465907 AY 465907

AZ 465907

2nd Prize Rs :500000/-

1) AS 160907 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 484224 (ADOOR)

2) AO 130444 (CHERTHALA)

3) AP 207925 (ALAPPUZHA)

4) AR 978886 (PAYYANUR)

5) AS 410214 (ERNAKULAM)

6) AT 224540 (KANNUR)

7) AU 713218 (NEYYATTINKARA)

8) AV 657187 (ADOOR)

9) AW 785466 (MALAPPURAM)

10) AX 123520 (PAYYANUR)

11) AY 184104 (ERNAKULAM)

12) AZ 182037 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0117 0906 1344 1476 2491

3013 3271 3300 4135 5095

5254 6343 6378 6562 7603

7712 8020 9749

5th Prize-Rs :2000/-

0261 0626 4067 4361 4628

8222 9141

6th Prize-Rs :1000/-

0070 0128 0197 0791 1490

1673 1738 1790 2341 3367

3609 3916 4172 4410 5274

5286 5293 5564 6129 7048

7075 7375 8427 8967 9072

9496

7th Prize-Rs :500/-

0098 0129 0253 0299 0750

0905 1276 1372 1484 1788

1877 1961 2288 2585 2914

3116 3223 3388 3573 3662

3787 3812 3831 4005 4148

4179 4267 4302 4336 4612

4824 5000 5412 5433 6171

6196 6266 6510 6605 6609

6637 6649 6790 6838 6924

7021 7169 7450 7579 7911

8009 8050 8087 8137 8154

8301 8436 8602 8721 8758

8904 9001 9093 9144 9314

9414 9433 9483 9503 9820

9879 9929

8th Prize-Rs :100/-

0062 0103 0111 0176 0263

0284 0311 0479 0604 0684

0714 0964 1046 1063 1096

1178 1193 1195 1207 1230

1539 1681 1755 1769 1828

1974 2100 2275 2281 2374

2387 2601 2631 2689 2811

2853 2973 3091 3113 3301

3302 3377 3392 3441 3445

3490 3652 3719 3791 3818

4046 4193 4213 4217 4306

4557 4674 4737 4788 4898

5072 5285 5354 5362 5382

5401 5516 5610 5625 5651

5674 5716 5823 5962 5985

5998 6162 6333 6495 6500

6541 6545 6577 6724 6872

6906 6925 6969 7004 7040

7124 7128 7174 7312 7379

7410 7513 7765 7853 7902

8252 8409 8518 8648 8656

8672 8677 8703 8774 8802

8854 8867 8879 8886 9011

9234 9278 9327 9589 9590

9810 9863 9999