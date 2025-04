വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WM 808430 (PATHANAMTHITTA)

Cons Prize-Rs :8000/-

WA 808430 WB 808430 WC 808430 WD 808430 WE 808430

WF 808430 WG 808430 WH 808430 WJ 808430 WK 808430

WL 808430

2nd Prize Rs :500000/-

1) WH 335520 (KARUNAGAPALLY)

3rd Prize Rs :100000/-

1) WA 721392 (KOZHIKKODE)

2) WB 513030 (NEYYATTINKARA)

3) WC 878989 (VAIKKOM)

4) WD 127205 (NEYYATTINKARA)

5) WE 257353 (ERNAKULAM)

6) WF 559165 (KOTTAYAM)

7) WG 203374 (MALAPPURAM)

8) WH 563910 (KOTTAYAM)

9) WJ 742090 (PAYYANUR)

10) WK 784537 (THIRUVANANTHAPURAM)

11) WL 846515 (KOTTAYAM)

12) WM 669303 (VAIKKOM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0175 0707 1226 1581 1848

2957 3796 3986 4096 4561

6429 7546 7774 8196 9518

9632 9835 9866

5th Prize-Rs :2000/-

0547 0772 3068 3907 5196

5260 5860 6445 6963 9858

6th Prize-Rs :1000/-

0586 0969 2154 2518 2971

3260 4907 5377 5514 5928

6562 7027 8541 9003

7th Prize-Rs :500/-

0125 0157 0502 1051 1116

1128 1170 1232 1357 1447

1551 1656 1713 1777 1889

2168 2263 2433 2441 2666

2962 3048 3201 3204 3294

3357 3387 3577 3668 3805

3989 4371 4623 4820 4985

5006 5021 5291 5324 5329

5462 5991 6034 6085 6425

6435 6516 6660 6862 6868

6886 6900 6940 7035 7067

7083 7123 7131 7323 7483

7556 7579 7629 7987 8081

8188 8387 8466 8579 8592

8649 8739 8829 9073 9144

9223 9347 9376 9465 9474

9557 9829

8th Prize-Rs :100/-

0035 0066 0118 0132 0158

0224 0273 0283 0317 0371

0778 0783 0817 1004 1158

1239 1246 1254 1353 1398

1410 1425 1444 1462 1505

1702 1928 2290 2470 2544

2588 2617 2706 2708 2867

2916 3105 3107 3153 3258

3373 3439 3441 3463 3695

3708 3778 3925 3960 4125

4160 4174 4203 4477 4489

4496 4582 4846 4948 4962

5104 5258 5417 5473 5786

5806 5885 5893 5997 6061

6114 6200 6248 6336 6464

6597 6598 6613 6678 6806

6913 6920 6930 7014 7042

7139 7211 7334 7375 7410

7461 7537 7742 7748 7773

7797 7823 7923 7978 8119

8140 8163 8167 8272 8347

8366 8385 8597 8617 8789

8839 8956 8981 9352 9365

9416 9466 9531 9544 9555

9567 9639 9679 9802 9841

9955